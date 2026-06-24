Un nuevo capítulo se suma al escándalo que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Ekaterina Ojeda, la joven señalada como la tercera en discordia durante una noche de fiesta en Tequila.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre compartió detalles de una conversación que mantuvo con una persona cercana a Ekaterina y reveló las frases que el futbolista le habría dicho durante la madrugada, mientras compartía el VIP con la actriz.

Según relató la conductora, todo ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando el sector exclusivo del boliche comenzó a llenarse de gente: “Había poca gente en Tequila. Tipo 4 de la mañana abren el VIP para la poca gente que estaba bailando. Se llena el VIP. Cuando se llena el VIP, Icardi aprovecha, se despega de la China y se acerca a la piba”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

De acuerdo con la información que recibió la presentadora, el primer acercamiento ocurrió cuando Mauro fue a servirse un trago y Ekaterina todavía no había visto a la actriz: “Ellas a la China no la habían visto. No saben si estaba o no”, explicó Latorre.

Fue entonces cuando, según esta versión, Icardi le lanzó una frase que generó sorpresa en el estudio: “Le dice: ‘Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’”, leyó Yanina al aire.

La conductora incluso destacó un detalle que, para ella, le otorgaría credibilidad al relato: “Por eso lo creo. Porque él no le debe decir ‘la China’. Él le debe decir Eugenia. La China la decimos nosotros”, analizó.

Foto: Instagram (@ekaojed.a)

Pero eso no habría sido todo. Según el relato, horas más tarde, cuando el VIP ya estaba colmado de gente y el grupo seguía tomando, Icardi volvió a acercarse a la joven: “Va de nuevo a servirse un trago y se le vuelve a acercar. Le dijo: ‘Sos la mujer más hermosa que vi’”, aseguró.

Siempre según la versión reconstruida por Yanina Latorre a partir del entorno de Ekaterina, la actriz habría advertido la situación al ver a Mauro hablando muy cerca de la joven: “Automáticamente, la China ve a Icardi hablando en el oído. No le pegó ni nada. Se paró, se acercó y empezó a gritar: ‘¡Sáquenla, sáquenla!’”, cerró.

¡Tremendo!

Yanina Latorre: “(Mauro Icardi le dice a Ekaterina Ojeda) ‘Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’”.

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WANDA NARA FULMINÓ A MAURO ICARDI POR SUS GASTOS MILLONARIOS: “ESTÁ DERROCHANDO UN DINERO QUE YA NO TIENE”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. En medio de un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas, la conductora volvió a apuntar contra su ex y padre de sus dos hijas, esta vez poniendo el foco en el manejo de su dinero y en los gastos que realiza mientras continúa la disputa por la cuota alimentaria.

Este miércoles, en diálogo con Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana, Wanda sorprendió al revelar que en más de una oportunidad evaluó dejar de reclamar judicialmente para poder recuperar algo de tranquilidad: “La verdad es que sí. Lo hablé con Ana Rosenfend (su abogada) un montón de veces”, comenzó diciendo.

Sin embargo, dejó en claro por qué decidió seguir adelante con el reclamo y lanzó una fuerte crítica contra el delantero: “Siento que es un jugador que está derrochando un dinero que ya no es el que gana”, disparó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Durante la entrevista, la empresaria también remarcó el rol que tuvo en la carrera profesional de Icardi y aseguró que conoce en profundidad la situación contractual del futbolista: “A mí me compete hablar de este tema del contrato, porque este contrato que ya se le termina a él, lo hice yo. O sea, la comisión de este contrato, del anterior y de los últimos dos renuevos de Mauro del Inter, los hice yo”, sostuvo.

Además, reveló que la persona que actualmente está a cargo de las negociaciones laborales del jugador trabajó anteriormente junto a ella: “Yo el otro día le pasé dos contactos y hablé un montón de cosas. O sea, tengo buena relación y él es la primera persona que me dice: ‘Wanda, todo este escándalo no le sirve a Mauro’”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Hacia el final de la charla, Wanda volvió a referirse al reclamo económico por sus hijas y cuestionó los viajes y los lujos que, según ella, exhibe su exmarido: “Es un derecho de mis hijas, yo no lo voy a abandonar porque es un padre que lo vemos que se va a Maldivas con ocho personas, se va a Japón con ocho personas...”, disparó.

Y cerró con una frase que no pasó inadvertida: “Es su vida privada. Si quiere, puede salir al balcón de la casa de sus sueños y quemar los dólares. Los de él, no los de las nenas. Los de las nenas les corresponden a las chicas”, cerró, tajante, reavivando una vez más el enfrentamiento con Mauro Icardi.