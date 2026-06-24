La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. En medio de un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas, la conductora volvió a apuntar contra su ex y padre de sus dos hijas, esta vez poniendo el foco en el manejo de su dinero y en los gastos que realiza mientras continúa la disputa por la cuota alimentaria.

Este miércoles, en diálogo con Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana, Wanda sorprendió al revelar que en más de una oportunidad evaluó dejar de reclamar judicialmente para poder recuperar algo de tranquilidad: “La verdad es que sí. Lo hablé con Ana Rosenfend (su abogada) un montón de veces”, comenzó diciendo.

Sin embargo, dejó en claro por qué decidió seguir adelante con el reclamo y lanzó una fuerte crítica contra el delantero: “Siento que es un jugador que está derrochando un dinero que ya no es el que gana”, disparó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Durante la entrevista, la empresaria también remarcó el rol que tuvo en la carrera profesional de Icardi y aseguró que conoce en profundidad la situación contractual del futbolista: “A mí me compete hablar de este tema del contrato, porque este contrato que ya se le termina a él, lo hice yo. O sea, la comisión de este contrato, del anterior y de los últimos dos renuevos de Mauro del Inter, los hice yo”, sostuvo.

Además, reveló que la persona que actualmente está a cargo de las negociaciones laborales del jugador trabajó anteriormente junto a ella: “Yo el otro día le pasé dos contactos y hablé un montón de cosas. O sea, tengo buena relación y él es la primera persona que me dice: ‘Wanda, todo este escándalo no le sirve a Mauro’”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Hacia el final de la charla, Wanda volvió a referirse al reclamo económico por sus hijas y cuestionó los viajes y los lujos que, según ella, exhibe su exmarido: “Es un derecho de mis hijas, yo no lo voy a abandonar porque es un padre que lo vemos que se va a Maldivas con ocho personas, se va a Japón con ocho personas...”, disparó.

Y cerró con una frase que no pasó inadvertida: “Es su vida privada. Si quiere, puede salir al balcón de la casa de sus sueños y quemar los dólares. Los de él, no los de las nenas. Los de las nenas les corresponden a las chicas”, cerró, tajante, reavivando una vez más el enfrentamiento con Mauro Icardi.

Wanda Nara: “Si (Mauro Icardi) quiere, puede salir al balcón de la casa de sus sueños y quemar los dólares. Los de él, no los de las nenas”.

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WANDA NARA DEFENDIÓ LA ATENCIÓN MÉDICA DE SUS HIJAS Y ESTALLÓ CONTRA ICARDI: “DEBE MÁS DE 20 MESES DE CUOTA ALIMENTARIA”

Wanda Nara rompió el silencio luego de que trascendiera que Mauro Icardi habría iniciado una presentación judicial acusándola de presunta negligencia por la atención médica de una de sus hijas. Lejos de quedarse callada, la conductora respondió con firmeza y terminó lanzando una contundente acusación contra su exmarido.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Wanda negó haber descuidado la salud de su nena y aseguró que la menor sigue desde hace meses un tratamiento por una lesión meniscal que siempre estuvo supervisado por profesionales: “Yo lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija, que significa tres días de kinesiología, que viene haciendo hace cuatro o cinco meses en este país, se respetara”, explicó.

Además, sostuvo que Mauro estaba perfectamente informado sobre el cuadro de salud de la niña y que recibía actualizaciones permanentes a través de un chat grupal: “Mauro estaba al tanto de esta lesión meniscal. Teníamos un grupo donde yo informaba y mandaba fotos de mis hijas. Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética”, disparó.

Wanda Nara lista para el Mundial 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La empresaria también reveló que fue la médica de su nena quien manifestó preocupación por la continuidad del tratamiento y que incluso pidió en reiteradas oportunidades que el futbolista se comunicara con los especialistas: “No solo no la llevó, sino que los médicos la siguen esperando. Nunca canceló los turnos. Yo pagué por adelantado un montón de dinero para que ella tenga un tratamiento. No se interesó por nada”, aseguró.

Sin embargo, el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando el tema derivó hacia la cuota alimentaria. Allí, Wanda apuntó directamente contra Icardi y cuestionó los privilegios que, según ella, recibe por ser una figura pública: “Mauro debe, yo te diría que más de 20 meses de alimentos y se muestra una vida súper lujosa. No es una persona que no tenga dinero”, lanzó sin vueltas.

Mauro Icardi en el Galatasaray (Foto: redes sociales).

Y redobló la apuesta: “‘La madre tiene’ porque me rompo el alma trabajando y siempre trabajé. Nunca les va a faltar nada a mis hijos, pero es el derecho de él como padre”.

Finalmente, Wanda planteó que el delantero debería recibir el mismo trato judicial que cualquier otra persona que incumple con sus obligaciones alimentarias: “Está bueno que se aplique la misma vara para todos. He visto gente que por deber un mes y medio de cuota alimentaria no podía salir del país. Las únicas perjudicadas acá son mis hijas”, cerró, visiblemente furiosa.