Wanda Nara rompió el silencio luego de que trascendiera que Mauro Icardi habría iniciado una presentación judicial acusándola de presunta negligencia por la atención médica de una de sus hijas. Lejos de quedarse callada, la conductora respondió con firmeza y terminó lanzando una contundente acusación contra su exmarido.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Wanda negó haber descuidado la salud de su nena y aseguró que la menor sigue desde hace meses un tratamiento por una lesión meniscal que siempre estuvo supervisado por profesionales: “Yo lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija, que significa tres días de kinesiología, que viene haciendo hace cuatro o cinco meses en este país, se respetara”, explicó.

Además, sostuvo que Mauro estaba perfectamente informado sobre el cuadro de salud de la niña y que recibía actualizaciones permanentes a través de un chat grupal: “Mauro estaba al tanto de esta lesión meniscal. Teníamos un grupo donde yo informaba y mandaba fotos de mis hijas. Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética”, disparó.

Wanda Nara lista para el Mundial 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La empresaria también reveló que fue la médica de su nena quien manifestó preocupación por la continuidad del tratamiento y que incluso pidió en reiteradas oportunidades que el futbolista se comunicara con los especialistas: “No solo no la llevó, sino que los médicos la siguen esperando. Nunca canceló los turnos. Yo pagué por adelantado un montón de dinero para que ella tenga un tratamiento. No se interesó por nada”, aseguró.

Sin embargo, el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando el tema derivó hacia la cuota alimentaria. Allí, Wanda apuntó directamente contra Icardi y cuestionó los privilegios que, según ella, recibe por ser una figura pública: “Mauro debe, yo te diría que más de 20 meses de alimentos y se muestra una vida súper lujosa. No es una persona que no tenga dinero”, lanzó sin vueltas.

Mauro Icardi en el Galatasaray (Foto: redes sociales).

Y redobló la apuesta: “‘La madre tiene’ porque me rompo el alma trabajando y siempre trabajé. Nunca les va a faltar nada a mis hijos, pero es el derecho de él como padre”.

Finalmente, Wanda planteó que el delantero debería recibir el mismo trato judicial que cualquier otra persona que incumple con sus obligaciones alimentarias: “Está bueno que se aplique la misma vara para todos. He visto gente que por deber un mes y medio de cuota alimentaria no podía salir del país. Las únicas perjudicadas acá son mis hijas”, cerró, visiblemente furiosa.

Wanda Nara: “Mauro debe, yo te diría que más de 20 meses de alimentos y se muestra una vida súper lujosa. No es una persona que no tenga dinero”.

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LA EMOCIÓN DE WANDA NARA AL ACOMPAÑAR UN IMPORTANTE MOMENTO DE SU HIJO BENEDICTO: “AMOR DE MI VIDA”

Wanda Nara volvió a emocionar a sus millones de seguidores al mostrar uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo menor, Benedicto López. La conductora y empresaria compartió en sus redes sociales imágenes de una jornada muy especial para el adolescente, quien celebró el cierre de una etapa clave de su formación acompañado por familiares y amigos.

Fiel a su costumbre de documentar los momentos más significativos de su vida personal, Wanda publicó varias postales de la ceremonia de egreso de Benedicto y dejó al descubierto toda la emoción que sintió al verlo alcanzar este importante logro.

Para la ocasión, Benedicto lució un elegante traje y posó sonriente sosteniendo su diploma, símbolo del esfuerzo realizado durante esta etapa. A su lado estuvo Wanda, que eligió un look sobrio y sofisticado para acompañarlo en un día que difícilmente olvidarán.

Foto: Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió varias imágenes del festejo y le dedicó unas palabras que reflejaron toda su emoción como madre: “Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo”, escribió Wanda junto a una de las fotos más emotivas de la jornada.

Además de la conductora, otros integrantes de la familia (como sus hermanas) dijeron presente para acompañar a Benedicto en este momento tan especial. La celebración se convirtió en una verdadera muestra de unión familiar y dejó en evidencia el orgullo que siente Wanda al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada uno de sus logros.