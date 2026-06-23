Esta vez fue Mauro Icardi quien hizo una explosiva denuncia contra Wanda Nara, y este martes se supo que la acusó de negligencia en el cuidado de una de sus hijas en común.

“El interés superior de las niñas está relegado por el interés económico de la madre, que monetiza a las hijas”, disparó Lara Piro de entrada en Bondi Live.

En esa nota la pareja de Rodolfo Barilli reveló que una de las menores sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda: “Tenía los ligamentos rotos, la madre no se dio cuenta y pretendía que le pagara una multa por no llevarla a equitación”.

Qué dijo Lara Piro sobre la lesión de ligamentos de una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Las declaraciones de la abogada del futbolista fueron luego amplificadas por Elba Marcovecchio en Intrusos: “Tuvo una lesión de vieja data, no es actual”.

“La lesión hacía que determinadas actividades extracurriculares estuvieran contraindicadas. Mauro tiene a los mejores especialistas en todo lo que es rodilla, y así la trató”, aclaró Marcovecchio.

La razón de la denunciad de Mauro a Wanda

De ahí que Marcovecchio describió como “hostigamiento” las “cuatro denuncias por incumplimientos en una semana” que recibió Icardi, ya que eran “obligaciones que le estaban pidiendo que estaban contraindicadas”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Por eso razonó: “Una chiquita que tiene una lesión no puede hacer equitación. Es lógico. Entonces, estar denunciando eso...”.

“La madre dice que había una lesión, que había indicado un tratamiento de kinesiología. Pero, por otra parte, los estudios médicos que le hizo Mauro fueron transmitidos por el Ministerio Público Tutelar y así está en el informe”, siguió.

“Ya termina siendo la utilización de un proceso para hostigar al padre en los pocos días que está acá con su hija”, se quejó la abogada de Mauro Icardi por el proceder de Wanda Nara.