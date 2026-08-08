Lionel Messi llegó este sábado a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada a los 68 años luego de atravesar una dura enfermedad.

Pasadas las 21:20, una camioneta negra ingresó al Cementerio Parque Privado El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, en las afueras de Rosario, donde son despedidos los restos de Jorge Messi.

Las imágenes no lograron captar con claridad a Leo, pero los aplausos de los fanáticos confirmaron que se trataba del clan Messi. De esta manera, Lionel Messi ingresó al panteón para darle el último adiós a su papá.

Lionel Messi llegó a Rosario junto a su familia

A las 20:41, el avión privado en el que viajaba el futbolista aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, donde lo esperaba un importante operativo de seguridad. El hermetismo fue total.

TN estuvo desde el lugar y registró todos los detalles de la llegada del capitán de la Selección Argentina a su ciudad natal.

Messi viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Según informó el periodista de TN desde Rosario, la familia realizó los trámites migratorios arriba del avión, para evitar la exposición pública.

Tras su arribo, la familia Messi se trasladó directamente hacia el cementerio donde se realiza la despedida de Jorge Messi.