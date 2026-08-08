En las últimas horas, tomó fuerza la versión de que el último adiós a Jorge Messi, que falleció el sábado 8 de agosto a las 2 de la mañana, padre de Lionel Messi, podría realizarse en el Parque de Descanso El Prado, un cementerio privado ubicado en la localidad de Pérez, a unos 25 minutos del centro de Rosario.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la familia Messi, el comentario circuló con insistencia. “Casi con la confirmación de que el último adiós a Jorge Messi sería en el Parque de Descanso El Prado”, señalaron en TN, aunque aclararon que no existe un dato oficial y que la familia no comunicó ninguna decisión al respecto.

Lionel y Jorge Messi (Foto: Instagram @jorge.sole)

DÓNDE QUEDA EL PARQUE DE DESCANSO EL PRADO Y POR QUÉ SE LO MENCIONA

El Parque de Descanso El Prado está ubicado sobre la Ruta 33, en la localidad de Pérez, a unos 25 minutos del Monumento a la Bandera. El lugar se encuentra a unas diez cuadras del centro rosarino, lo que facilita el acceso para familiares y allegados.

Puertas del cementerio El Prado, donde se espera una despedida privada para Jorge Messi, padre de Lionel Messi (Foto:REUTERS) Por: REUTERS

Durante la jornada, periodistas y equipos de TN trabajaron en la zona y detectaron un movimiento inusual en el interior del cementerio. Incluso, algunos colegas utilizaron drones para registrar la actividad, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la posible despedida en ese lugar.

QUÉ SE SABE HASTA AHORA DE LA DESPEDIDA A JORGE MESSI

Por el momento, la familia Messi no emitió ningún comunicado oficial sobre el lugar donde se realizará el último adiós a Jorge Messi. Sin embargo, el comentario sobre el Parque de Descanso El Prado cada vez toma más fuerza y es el sitio que más suena en el entorno cercano.

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