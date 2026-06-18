Detrás de cada ídolo hay una historia familiar que lo acompaña desde el primer día. En el caso de Lionel Messi, ese pilar se llama Jorge Horacio Messi, nacido en Rosario el 1 de enero de 1958.

Durante años, Jorge trabajó en una fábrica metalúrgica y, junto a Celia Cuccittini, crió a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

Mucho antes de que el apellido Messi se convirtiera en sinónimo de fútbol mundial, Jorge era simplemente un papá que acompañaba a su hijo a entrenar en las inferiores de Newell’s Old Boys. Observaba cómo ese chico tímido empezaba a destacarse, sin imaginar el destino que le esperaba.

Jorge Messi y Celia Cuccittini con sus hijos, Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

El viaje que cambió la historia del fútbol

A comienzos de los años 2000, Jorge Messi tomó una decisión que marcaría para siempre la vida de su familia y la historia del deporte.

Cuando el Barcelona mostró interés por el joven rosarino, fue él quien impulsó el viaje a España, apostando por una oportunidad que parecía casi imposible.

Lionel y Jorge Messi.

La mudanza significó dejar atrás la vida en Argentina para acompañar el sueño de Lionel. Esa apuesta resultó decisiva: el club catalán asumió el tratamiento médico del joven futbolista y así comenzó una de las carreras más extraordinarias de todos los tiempos.

El representante y administrador de la carrera de Leo

Con el paso de los años, Jorge Messi dejó de ser solo el papá de la Pulga para convertirse en una figura clave fuera de la cancha. Asumió el rol de representante y administrador de la carrera profesional de su hijo.

Fue el encargado de negociar contratos, gestionar acuerdos comerciales y tomar parte en las decisiones más importantes: desde cada renovación con el Barcelona, pasando por el histórico desembarco en el PSG, hasta la llegada de Lionel al Inter Miami.

Celia y Jorge, los padres de Lionel Messi, en noviembre de 2025.

A pesar de su influencia, Jorge siempre mantuvo un perfil bajo y evitó el protagonismo mediático, prefiriendo acompañar a su hijo desde las sombras.

Un vínculo inquebrantable, siempre presente

A lo largo de la carrera de Messi, las imágenes de Jorge acompañando a su hijo se repitieron una y otra vez.

Desde las tribunas en partidos decisivos hasta los festejos familiares tras los títulos más importantes, Jorge estuvo siempre presente, en silencio y sin buscar los flashes.

Tefi Russo, Pollo Álvarez, Jorge Messi, Celia Cuccittini y Coco Fernández (Foto: Movilpress)

Una de sus últimas apariciones públicas fue durante un partido de Inter Miami, donde compartió palco con Celia Cuccittini mientras veían a Lionel liderar a su equipo.

Al final del encuentro, el propio Messi lanzó su camiseta hacia el sector donde estaban sus padres, en una escena que se volvió viral y emocionó a los fanáticos.

Jorge Messi es mucho más que el papá del mejor jugador del mundo: es el hombre que apostó por un sueño y acompañó a su hijo en cada paso, desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial.