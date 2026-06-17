Leo Messi volvió a ser protagonista, pero esta vez fuera de la cancha. Después de la contundente victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial, el capitán albiceleste regaló un momento inolvidable a la familia de un rival.
La esposa de Riyad Mahrez, figura del conjunto africano, compartió en sus redes sociales una imagen que se volvió viral: su hija Mila posó sonriente junto a Messi, quien vestía la camiseta de la entrada en calor, mientras la nena lucía la camiseta de Argelia.
El gesto del Diez argentino despertó aplausos y emoción entre los fanáticos de ambos equipos, que dejaron de lado celebraciones y lamentos para admirar el gesto.
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EL GESTO DE LIONEL MESSI CON LA FAMILIA DE UN RIVAL QUE EMOCIONÓ A TODOS
El partido tuvo a Messi como gran figura: marcó los tres goles de la victoria y fue ovacionado por todo el estadio. Sin embargo, una imagen llamó la atención de todos: el capitán se mostró emocionado hasta las lágrimas después de convertir su primer gol.
Al terminar el encuentro, Messi explicó el motivo de su reacción: “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó ante la prensa, dejando en claro que el apoyo del grupo fue clave para superar los momentos difíciles.
Tras la goleada ante Argelia, la Selección argentina ya piensa en el próximo desafío. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes a las 14 en Dallas, por la segunda fecha de la fase de grupos. Cinco días más tarde, en el mismo estadio, cerrará la primera etapa ante Jordania.
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