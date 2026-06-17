Leo Messi volvió a ser protagonista, pero esta vez fuera de la cancha. Después de la contundente victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial, el capitán albiceleste regaló un momento inolvidable a la familia de un rival.

La esposa de Riyad Mahrez, figura del conjunto africano, compartió en sus redes sociales una imagen que se volvió viral: su hija Mila posó sonriente junto a Messi, quien vestía la camiseta de la entrada en calor, mientras la nena lucía la camiseta de Argelia.

Leo Messi con la hija de Mahrez. (Foto: IG/taylorwardx).

El gesto del Diez argentino despertó aplausos y emoción entre los fanáticos de ambos equipos, que dejaron de lado celebraciones y lamentos para admirar el gesto.

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EL GESTO DE LIONEL MESSI CON LA FAMILIA DE UN RIVAL QUE EMOCIONÓ A TODOS

El partido tuvo a Messi como gran figura: marcó los tres goles de la victoria y fue ovacionado por todo el estadio. Sin embargo, una imagen llamó la atención de todos: el capitán se mostró emocionado hasta las lágrimas después de convertir su primer gol.

Al terminar el encuentro, Messi explicó el motivo de su reacción: “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó ante la prensa, dejando en claro que el apoyo del grupo fue clave para superar los momentos difíciles.

Leo Messi (Foto: AP /Charlie Riedel)

Tras la goleada ante Argelia, la Selección argentina ya piensa en el próximo desafío. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes a las 14 en Dallas, por la segunda fecha de la fase de grupos. Cinco días más tarde, en el mismo estadio, cerrará la primera etapa ante Jordania.

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