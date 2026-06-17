Luego del triunfo de la Selección argentina en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 26™ frente a Argelia, Lionel Messi utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus sensaciones tras el esperado debut.

El capitán albiceleste hizo un posteo que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores: “Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”, escribió el rosarino.

El posteo de Leo Messi tras el triunfo de la Selección argentina en primer partido del MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@leomessi).

La publicación no pasó desapercibida luego de que el rosarino se emocionara hasta las lágrimas después de su primer gol y también al finalizar el partido.

Leo Messi en el partido de la Selección argentina contra Argelia en el MUNDIAL™ (Foto: AP).

¿Qué escribió Lionel Messi después del partido ante Argelia?

Messi publicó en Instagram: “Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”.

¿Qué destacó Messi en su publicación?

El capitán resaltó el orgullo que siente por el grupo de jugadores y agradeció el apoyo de los hinchas.

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