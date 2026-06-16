El Mundial 2026 ya empezó y la ilusión de los argentinos volvió a encenderse. Mientras la Selección Argentina busca defender el título conseguido en Qatar 2022, en las tribunas, las redes sociales y las calles comenzó otra competencia paralela: encontrar la canción que acompañe a la Scaloneta durante toda la COPA MUNDIAL™.

Después del fenómeno de “Muchachos”, que se convirtió en un himno popular durante Qatar 2022, varios artistas lanzaron nuevas propuestas para conquistar a los fanáticos.

Entre todas, tres canciones aparecen como las principales candidatas: “La cuarta estrella”, “Scaloneta Mundial” y “Selección yo te sigo”.

“La cuarta estrella”, la canción viral que sueña con otro título mundial

La primera en ganar notoriedad fue “La cuarta estrella”, una composición difundida por Palmito Música que rápidamente comenzó a circular en TikTok, Instagram y X.

La canción utiliza la melodía de “No me arrepiento de este amor”, el clásico de Gilda, y pone el foco en el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Además, hace referencia a Lionel Messi, Diego Maradona, las Islas Malvinas y el deseo de lograr el bicampeonato.

Muchos usuarios destacan que tiene un formato similar al de las tradicionales canciones de cancha y que podría instalarse rápidamente entre los hinchas argentinos.

El delantero de Argentina, Lautaro Martínez, lleva la pelota durante un amistoso ante Islandia martes 9 de junio, 2026, en Auburn, Alabama. (AP Foto/Butch Dill) Por: AP Photo/Butch Dill

La letra completa de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brilla en la camiseta

Soy argentino de la cuna

Hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeón

“Scaloneta Mundial”, la canción oficial que divide opiniones

La Asociación del Fútbol Argentino apostó por “Scaloneta Mundial”, interpretada por Ulises Bueno, como el tema oficial vinculado al seleccionado durante el Mundial 2026.

El videoclip muestra imágenes de los festejos argentinos, el Obelisco y algunos de los momentos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. Sin embargo, el lanzamiento no estuvo exento de polémica.

Mientras algunos fanáticos celebraron el ritmo cuartetero y el mensaje de apoyo a la Selección, otros cuestionaron la letra y aseguraron que no refleja el espíritu futbolero que caracterizó a canciones históricas de la Albiceleste.

Las críticas rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales, donde aparecieron comparaciones constantes con “Muchachos”, el gran éxito de Qatar 2022.

La letra de ‘Scaloneta Mundial’, el tema oficial de la Selección

Ooh, ooh (Messi, Messi)

Ooh, ooh (Messi, Messi)

Ooh, ooh (Messi, Messi)

Gracias por la magia

La pasión y la garra

Que hoy sea una fiesta

Que el Arco se abra

Que suene Argentina sin parar de cantar

Hasta que el cielo nos vuelva a escuchar

Donde sea que juegues, ahí vamos a estar

Ya copamos la tribuna, copamos el lugar

Siempre haciendo de local, como mande el capitán

Scaloneta mundial

Hoy te vinimos a alentar

Esta es la banda de verdad

De la selección nacional

Scaloneta mundial

No paramos de cantar

Somos Argentina, no lo entenderías

Para ser campeón

Hay que alentar

OohOohOoh

Un león en la cancha mirando al cielo

Le pide al Diego que empuje este sueño

Baja a nosotros, escucha gritar

Que en cada partido el alma vamos a dejar

Para tatuarle en el pecho otra vez

Para que el mundo nos vuelva a ver

Haciendo historia, dejando la piel

Jugando siempre por la camiseta con fe

Donde sea que juegues ahí vamos a estar

Ya copamos la tribuna, copamos el lugar

Siempre haciendo de local, como mande el capitán

Scaloneta mundial

Hoy te vinimos a alentar

Esta es la banda de verdad

De la selección nacional

Scaloneta mundial

No paramos de cantar

Somos Argentina, no lo entenderías

Para ser campeónHay que alentar

OohOohOohHay que alentar

Ooh, ooh (Messi, Messi)

Ooh, ooh (Messi, Messi)

Ooh, ooh (Messi, Messi)

Hay que alentar

(Messi, Messi)

(Messi, Messi)

“Selección yo te sigo”, la sorpresa que busca ganarse las tribunas

Otra de las canciones que comenzó a sonar con fuerza es “Selección yo te sigo”, creada por el cantante Luqiano.

El tema fue presentado en Estados Unidos durante la cobertura especial del Mundial y tiene como base musical una adaptación inspirada en “Para no olvidar”, de Los Rodríguez.

La canción incluye referencias a las Islas Malvinas, Diego Maradona, Lionel Messi y René Favaloro, además de destacar el orgullo de ser argentino.

Muchos hinchas consideran que reúne varios de los elementos que convirtieron a “Muchachos” en un fenómeno: una melodía fácil de cantar, referencias emocionales y una fuerte identificación con la historia reciente de la Selección.

La letra completa de “Selección yo te sigo” de luqiano

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...

Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados...

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...

juro que yo no elegí ser argentino...

un privilegio, fui bendecido...

Se me infla el pecho, soy argentino...

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...

Todos los anti Messi, envidiosos están todos cagados...

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...

juro que yo no elegí ser argentino...

un privilegio, fui bendecido...

Y como el Diego, soy argentino

¿Cuál es la canción favorita de los hinchas argentinos para el Mundial 2026?

A pocos días del inicio del camino mundialista de Argentina, todavía no existe un consenso claro sobre cuál será la canción que dominará las tribunas.

“La cuarta estrella” lidera las reproducciones virales en redes sociales, “Scaloneta Mundial” cuenta con el respaldo oficial de la AFA y “Selección yo te sigo” gana terreno entre quienes buscan un nuevo canto popular para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Lo que sí parece seguro es que la banda sonora del Mundial 2026 ya comenzó a escribirse y que los hinchas argentinos volverán a hacer escuchar su voz en cada estadio donde juegue la Albiceleste.

Las tres canciones que compiten por convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

La cuarta estrella (Palmito Música)

Scaloneta Mundial (Ulises Bueno)

Selección yo te sigo (Luqiano)

La gran pregunta sigue abierta: ¿nacerá un nuevo fenómeno capaz de igualar el impacto de “Muchachos” o el himno de Qatar seguirá siendo insuperable?