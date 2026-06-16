El Mundial 2026 ya empezó y la ilusión de los argentinos volvió a encenderse. Mientras la Selección Argentina busca defender el título conseguido en Qatar 2022, en las tribunas, las redes sociales y las calles comenzó otra competencia paralela: encontrar la canción que acompañe a la Scaloneta durante toda la COPA MUNDIAL™.
Después del fenómeno de “Muchachos”, que se convirtió en un himno popular durante Qatar 2022, varios artistas lanzaron nuevas propuestas para conquistar a los fanáticos.
Entre todas, tres canciones aparecen como las principales candidatas: “La cuarta estrella”, “Scaloneta Mundial” y “Selección yo te sigo”.
“La cuarta estrella”, la canción viral que sueña con otro título mundial
La primera en ganar notoriedad fue “La cuarta estrella”, una composición difundida por Palmito Música que rápidamente comenzó a circular en TikTok, Instagram y X.
La canción utiliza la melodía de “No me arrepiento de este amor”, el clásico de Gilda, y pone el foco en el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.
Además, hace referencia a Lionel Messi, Diego Maradona, las Islas Malvinas y el deseo de lograr el bicampeonato.
Muchos usuarios destacan que tiene un formato similar al de las tradicionales canciones de cancha y que podría instalarse rápidamente entre los hinchas argentinos.
La letra completa de “La cuarta estrella”
Soy hincha de la selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar
La copa que le robaron al diez
La que no nos dejaron levantar
Quiero ver la cuarta estrella
Brilla en la camiseta
Soy argentino de la cuna
Hasta el cajón
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo
Argentina, quiero verte bicampeón
“Scaloneta Mundial”, la canción oficial que divide opiniones
La Asociación del Fútbol Argentino apostó por “Scaloneta Mundial”, interpretada por Ulises Bueno, como el tema oficial vinculado al seleccionado durante el Mundial 2026.
El videoclip muestra imágenes de los festejos argentinos, el Obelisco y algunos de los momentos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. Sin embargo, el lanzamiento no estuvo exento de polémica.
Mientras algunos fanáticos celebraron el ritmo cuartetero y el mensaje de apoyo a la Selección, otros cuestionaron la letra y aseguraron que no refleja el espíritu futbolero que caracterizó a canciones históricas de la Albiceleste.
Las críticas rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales, donde aparecieron comparaciones constantes con “Muchachos”, el gran éxito de Qatar 2022.
La letra de ‘Scaloneta Mundial’, el tema oficial de la Selección
Ooh, ooh (Messi, Messi)
Ooh, ooh (Messi, Messi)
Ooh, ooh (Messi, Messi)
Gracias por la magia
La pasión y la garra
Que hoy sea una fiesta
Que el Arco se abra
Que suene Argentina sin parar de cantar
Hasta que el cielo nos vuelva a escuchar
Donde sea que juegues, ahí vamos a estar
Ya copamos la tribuna, copamos el lugar
Siempre haciendo de local, como mande el capitán
Scaloneta mundial
Hoy te vinimos a alentar
Esta es la banda de verdad
De la selección nacional
Scaloneta mundial
No paramos de cantar
Somos Argentina, no lo entenderías
Para ser campeón
Hay que alentar
OohOohOoh
Un león en la cancha mirando al cielo
Le pide al Diego que empuje este sueño
Baja a nosotros, escucha gritar
Que en cada partido el alma vamos a dejar
Para tatuarle en el pecho otra vez
Para que el mundo nos vuelva a ver
Haciendo historia, dejando la piel
Jugando siempre por la camiseta con fe
Donde sea que juegues ahí vamos a estar
Ya copamos la tribuna, copamos el lugar
Siempre haciendo de local, como mande el capitán
Scaloneta mundial
Hoy te vinimos a alentar
Esta es la banda de verdad
De la selección nacional
Scaloneta mundial
No paramos de cantar
Somos Argentina, no lo entenderías
Para ser campeónHay que alentar
OohOohOohHay que alentar
Ooh, ooh (Messi, Messi)
Ooh, ooh (Messi, Messi)
Ooh, ooh (Messi, Messi)
Hay que alentar
(Messi, Messi)
(Messi, Messi)
“Selección yo te sigo”, la sorpresa que busca ganarse las tribunas
Otra de las canciones que comenzó a sonar con fuerza es “Selección yo te sigo”, creada por el cantante Luqiano.
El tema fue presentado en Estados Unidos durante la cobertura especial del Mundial y tiene como base musical una adaptación inspirada en “Para no olvidar”, de Los Rodríguez.
La canción incluye referencias a las Islas Malvinas, Diego Maradona, Lionel Messi y René Favaloro, además de destacar el orgullo de ser argentino.
Muchos hinchas consideran que reúne varios de los elementos que convirtieron a “Muchachos” en un fenómeno: una melodía fácil de cantar, referencias emocionales y una fuerte identificación con la historia reciente de la Selección.
La letra completa de “Selección yo te sigo” de luqiano
Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...
Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...
Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados...
Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...
Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...
Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...
juro que yo no elegí ser argentino...
un privilegio, fui bendecido...
Se me infla el pecho, soy argentino...
Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados...
Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron...
Todos los anti Messi, envidiosos están todos cagados...
Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado...
Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh...
Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh...
juro que yo no elegí ser argentino...
un privilegio, fui bendecido...
Y como el Diego, soy argentino
¿Cuál es la canción favorita de los hinchas argentinos para el Mundial 2026?
A pocos días del inicio del camino mundialista de Argentina, todavía no existe un consenso claro sobre cuál será la canción que dominará las tribunas.
“La cuarta estrella” lidera las reproducciones virales en redes sociales, “Scaloneta Mundial” cuenta con el respaldo oficial de la AFA y “Selección yo te sigo” gana terreno entre quienes buscan un nuevo canto popular para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.
Lo que sí parece seguro es que la banda sonora del Mundial 2026 ya comenzó a escribirse y que los hinchas argentinos volverán a hacer escuchar su voz en cada estadio donde juegue la Albiceleste.
Las tres canciones que compiten por convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
- La cuarta estrella (Palmito Música)
- Scaloneta Mundial (Ulises Bueno)
- Selección yo te sigo (Luqiano)
La gran pregunta sigue abierta: ¿nacerá un nuevo fenómeno capaz de igualar el impacto de “Muchachos” o el himno de Qatar seguirá siendo insuperable?