Thiago Medina se refirió públicamente a la denuncia por abuso sexual que recibió y compartió un comunicado a través de sus redes sociales. El ex participante de Gran Hermano negó que haya ocurrido el hecho que se le atribuye y aseguró que dejó el caso en manos de su abogado.

A través de sus historias de Instagram, Medina expresó: “Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”.

Además, explicó que tomó una decisión personal debido a la gravedad de la investigación y señaló que, por el momento, evitará realizar nuevas declaraciones públicas.

El comunicado de Thiago Medina en Instagram tras ser denunciado por abuso sexual.

“Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, indicó en el mensaje que difundió en sus redes sociales.

Qué se sabe sobre la denuncia contra Thiago Medina

La denuncia contra Thiago Medina fue informada en el programa LAM (América), donde se indicó que se trata de una acusación por un presunto caso de abuso sexual intrafamiliar.

Según lo informado al aire por la periodista Pilar Smith, la denunciante sería una prima del ex integrante de Gran Hermano. La presentación judicial habría sido realizada recientemente y la acusación refiere a presuntos tocamientos.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la denunciante habría señalado que el hecho ocurrió cuando era menor de edad y que años después decidió contar lo sucedido.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras Thiago Medina manifestó públicamente su intención de colaborar con la Justicia y aguardar el avance del proceso.