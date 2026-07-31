El 30 de julio, Cinzia Francischiello tuvo que ser trasladada de urgencia desde la casa de Gran Hermano Generación Dorada al hospital más cercano luego de sufrir una fuerte caída.

La participante se había levantado y comenzó a bailar en la habitación junto a Solange Abraham. En medio de los pasos alocados, cayó hacia atrás y golpeó fuertemente la zona baja de su espalda contra la punta de una cama.

“Tiene una lesión en una vértebra que requiere de reposo y el uso de una faja”, les comunicó Santiago del Moro a los integrantes del reality, quienes quedaron muy preocupados por la situación que terminó dejando a Cinzia fuera de la competencia.

Cinzia Francischiello de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Gran Hermano: así está Cinzia en el hospital tras la fuerte caída que la sacó del reality

Desde el hospital, Dylan Gissi, el novio de Cinzia, compartió una primera foto de la participante internada y le dedicó unas emotivas palabras de amor a través de sus redes sociales.

“Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida, pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos”, expresó el joven.

Y cerró con un mensaje para su pareja: “Cómo te extrañé, princesa. Te amo”.