Laura Ubfal volvió a hablar de Gran Hermano Generación Dorada y esta vez fue lapidaria con Solange Abraham y Cinzia Francischiello. La analista del reality de Telefe aprovechó su programa La Linterna, en Bondi Live, para responder al desafiante cruce que mantuvo con ambas y lanzó una durísima acusación.

Todo comenzó cuando el panelista Agus Rey recordó el momento en el que las jugadoras la cuestionaron en vivo.

“Me parece una locura que tengas que aclarar. ¿Quién va a decir algo que no vio? Te increparon en vivo y te dijeron ‘mostrame el tape’”, comentó.

Video de La Linterna, Bondi Live.

Laura Ubfal liquidó a Solange y Cinzia: “Discriminadoras asquerosas”

Lejos de esquivar el tema, Ubfal respondió con contundencia: “Me encanta porque no quieren reconocer que Sol y Cinzia son unas discriminadoras asquerosas”.

Para fundamentar su postura, la periodista enumeró situaciones que, según su mirada, quedaron expuestas en el reality.

“Se la pasan diciéndole cucaracha a Yipio. Le dijeron grasa a Campanita”, señaló.

Luego fue todavía más dura al analizar la actitud de ambas concursantes dentro de la casa.

“Esto ya lo tenía Sol en el 2011 y ahora con Cinzia están potenciadas. Se creen las reinas del glamour. Es una cosa clasista, discriminadora. Se ve en la casa”, disparó.

Antes de cerrar el tema, Ubfal reafirmó su postura sin vueltas: “Esto es lo que yo pienso y veo”.