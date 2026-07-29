En medio de sus mediáticos cruces con Luis Ventura y Moria Casán, Jorge Rial sorprendió con una declaración que dio que hablar sobre su futuro profesional.

El histórico conductor de Intrusos, que en los últimos años volcó su carrera al periodismo político, fue consultado por un cronista de Desayuno Americano sobre la posibilidad de regresar al mundo del espectáculo. Su respuesta fue categórica.

La letal frase de Jorge Rial contra Luis Ventura

Jorge Rial, más cerca del retiro que de volver al espectáculo

“¿Volverías al espectáculo?”, le preguntó el notero de América TV.

Con total sinceridad, Rial respondió: “No creo. Estoy muy desactualizado con el espectáculo. No estoy muy enganchado con el espectáculo. No, no”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención llegó después, cuando dejó entrever que incluso piensa más en el retiro que en nuevos proyectos.

“Estoy más cerca del retiro que de hacer más cosas”, afirmó Jorge Rial, sin rodeos.