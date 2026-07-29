La defensa de Nahir Galarza dio un nuevo paso en la causa por el crimen de Fernando Pastorizzo al presentar un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El objetivo es conseguir que se revise la condena a prisión perpetua y, en caso de prosperar el planteo, abrir la posibilidad de una reducción de la pena.

Según explicó el abogado Eduardo Gerard a TN, la estrategia judicial no apunta a demostrar la inocencia de la joven ni a cuestionar que haya cometido el homicidio ocurrido el 29 de diciembre de 2017. “Ella reconoce el homicidio y su responsabilidad”, afirmó el letrado.

La presentación se realizó al amparo del artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una herramienta excepcional que permite revisar sentencias firmes cuando se cumplen determinadas condiciones previstas por la legislación.

LOS DOS ARGUMENTOS CENTRALES DE LA DEFENSA

El planteo busca dejar sin efecto el agravante por el vínculo, figura que fue determinante para que Nahir Galarza recibiera una condena por homicidio agravado y, en consecuencia, prisión perpetua.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a una pericia informática incorporada durante el juicio. La defensa sostiene que el informe fue elaborado por una integrante de la Policía de Entre Ríos que, según su versión, no contaba con la habilitación profesional correspondiente para desempeñarse como perito informática.

Ese análisis examinó conversaciones y contenidos extraídos de teléfonos celulares y de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, elementos que fueron utilizados para acreditar la existencia de una relación de pareja entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo.

Kablan y Nati Jota entrevistando a Nahir Galarza en el canal Olga Por: Captura Olga

El segundo eje del recurso apunta a la interpretación jurídica de ese vínculo. Para la defensa, la condena debería revisarse a la luz de fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que establecen nuevos criterios para evaluar este tipo de relaciones, especialmente con perspectiva de género.

En ese sentido, Gerard sostiene que mantener relaciones sexuales no resulta suficiente para configurar el agravante por el vínculo y que debían acreditarse otros elementos, como la existencia de un proyecto de vida en común.

CUÁNDO PODRÍA RESOLVERSE EL PEDIDO DE NAHIR GALARZA

El recurso será evaluado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá resolver si corresponde abrir la revisión de la sentencia. De acuerdo con la estimación del abogado, una audiencia podría realizarse antes de fin de año, aunque una decisión definitiva recién llegaría durante 2027.

Gerard aseguró que Nahir Galarza fue informada previamente sobre la presentación y que recibió la noticia con expectativa, aunque entiende que se trata de un proceso complejo. “Ella sabe que hubo un homicidio y que es la responsable. No estamos diciendo otra cosa”, remarcó.

Nahir Galarza, desde la cárcel. Fuente: Imagen subida a la web por TN.

Actualmente, la joven cumple su condena en la Unidad Penal N.º 6 de Entre Ríos. La sentencia dictada en julio de 2018 fue ratificada en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos aceptara el planteo y modificara la calificación legal del caso, la pena podría ser inferior a la prisión perpetua, lo que eventualmente habilitaría a Nahir Galarza a recuperar la libertad antes de lo previsto.