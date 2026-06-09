Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, sorprendió al contar detalles de su vida sentimental desde la cárcel.

En diálogo con Nati Jota y Paulo Kablan para el streaming de OLGA, reveló que está de novia con otro interno y que la relación le permitió descubrir una nueva forma de vincularse.

“Lo conozco hace tres años, éramos amigos, pero hace poquito estamos saliendo”, contó Nahir, que lleva varios años detenida. Ante la pregunta de si su pareja está en libertad, aclaró: “No, está enfrente, lo veo cada 15 días”.

En el ida y vuelta, la joven reconoció que no fue fácil para ella volver a confiar en alguien tras su experiencia previa. “Me costó un montón mantener una relación acá, los primeros años me costó muchísimo confiar en un chico, lo que decía, lo que hacía y después lo conocí, él me enseñó lo que es una relación sana y fui aprendiendo”, relató.

Nahir Galarza habló de su presente amoroso (Foto: captura de eltrece y Olga).

Sobre la situación judicial de su pareja, Nahir explicó: “Tiene ocho años de condena, pero fue bastante complicado, me costó muchísimo, más que nada el tema de la confianza”.

NAHIR GALARZA SOBRE SU RELACIÓN EN LA CÁRCEL: “ME ENSEÑÓ LO QUE ES UNA RELACIÓN SANA”

Durante la entrevista, Nahir Galarza profundizó sobre cómo cambió su manera de ver los vínculos amorosos: “Cosas que para mí eran normales hacer me terminaron demostrando que yo estaba equivocada, por ejemplo que te estén controlando, o cosas tóxicas que yo puedo hablarlas ahora desde la distancia porque pasaron un montón de años, en ese momento no pensaba así”.

“Fui teniendo la experiencia de lo que es tener una relación sana donde me podía sentir bien y tranquila”, concluyó la joven, que aseguró que su vínculo actual le permitió sanar heridas del pasado y repensar sus propias conductas.

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