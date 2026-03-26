En medio de un operativo de absoluto hermetismo y máxima seguridad, Nahir Galarza salió este martes de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná para visitar a su abuela materna en Gualeguaychú.

La joven, que cumple prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, recibió un permiso excepcional por razones humanitarias.

Nahir junto a su mama, Yamila Kroh. (Foto: Facebook/Yamina Kroh).

La autorización judicial llegó después de que la familia solicitara la salida transitoria para que Nahir pudiera ver a su abuela, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal. El permiso fue por única vez y bajo condiciones estrictas.

El traslado: custodia, discreción y un operativo planificado

El operativo se organizó con anticipación y bajo total reserva. Un equipo de agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo acompañaron a Galarza desde Paraná hasta el domicilio de su abuela en Gualeguaychú.

“Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”, explicó el inspector general Alejandro Mondragón. La prioridad fue evitar filtraciones y garantizar la seguridad tanto de Nahir como de su entorno familiar.

Nahir Galarza, desde la cárcel. Fuente: Imagen subida a la web por TN.

Las reglas del permiso: control total y sin visitas

Durante la visita, la interna permaneció bajo supervisión directa en todo momento. El personal penitenciario ingresó y revisó la vivienda antes de permitir el encuentro. “La custodia continuó en el interior del domicilio”, detalló Mondragón.

Para minimizar riesgos, se evitó la presencia de otras personas. “En estos casos, se trata de que el familiar esté solo”, aclaró el funcionario. La visita duró aproximadamente una hora durante la mañana y no se registraron incidentes.

Nahir Galarza, desde la cárcel. Fuente: Imagen subida a la web por TN.

Al finalizar el tiempo dispuesto por la Justicia, Galarza fue trasladada nuevamente a la cárcel de Paraná, donde permanece alojada desde hace casi una década.

La vida de Nahir Galarza en prisión: bajo perfil y trabajo en talleres

Desde el Servicio Penitenciario destacaron el cambio de actitud de Nahir en los últimos años. “Ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”, aseguró Mondragón. La joven se adaptó a las normas de la Unidad y actualmente participa en actividades laborales y formativas dentro del penal.

Las inéditas imágenes que se dieron a conocer de Nahir Galarza en la cárcel, tras el estreno de un documental. Fuente: Imagen subida a la web por Radio 10.

“Hoy ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos”, precisó el funcionario. Tras la visita, regresó a la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde sigue cumpliendo su condena a prisión perpetua.

El crimen de Fernando Pastorizzo: el caso que conmocionó a Gualeguaychú

El 29 de diciembre de 2017, entre las 5.10 y 5.15 de la mañana, Fernando Pastorizzo fue asesinado a balazos en Gualeguaychú. Su cuerpo apareció en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos.

Nahir Galarza apuntó contra Fernando Pastorizzo en su nueva serie documental. (Foto: gentileza Gente)

En un primer momento, Galarza declaró como testigo y dijo que había visto a la víctima la noche anterior. Sin embargo, tras la acumulación de pruebas en su contra, quedó detenida y luego reconoció que lo mató con el arma de su padre, que era policía. Alegó que el disparo fue “accidental”.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú la condenó a prisión perpetua. Ese fallo fue confirmado en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.