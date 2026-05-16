Laurita Fernández disfrutó de una noche muy especial y decidió compartirla con sus seguidores en redes sociales. La actriz asistió al recital de Ricardo Arjona en el Movistar Arena junto a su novio, Matías Busquet, y mostró desde adentro cómo se vivió uno de los shows del artista

A través de varias historias y grabaciones, Laurita dejó ver distintos momentos del espectáculo, desde la impactante puesta en escena hasta las escenas más íntimas de la velada.

LAURITA FERNÁNDEZ SE MOSTRÓ FELIZ EN EL SHOW DE RICARDO ARJONA

En varios de los videos compartidos en Instagram, la conductora aparece cantando desde el público mientras se filma en primer plano.

Crédito: Instagram

Laurita también compartió planos generales del estadio donde se percibe el clima emotivo y la conexión del público con las canciones del cantante.

LA POSTAL ÍNTIMA QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Uno de los momentos que más repercusión generó fue un video selfie en el que Laurita aparece acompañada por su novio, Matías Busquet. El gesto cómplice entre ambos aportó un costado más cercano y relajado a la salida.

Crédito: Instagram