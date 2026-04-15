La relación entre Laurita Fernández y El Nueve parece haber llegado definitivamente a su fin. En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló un gesto simbólico dentro del canal que confirmaría el distanciamiento total: el cuadro de la conductora fue retirado de los pasillos de la emisora.

La información fue difundida en su ciclo digital Mitre Live, donde el comunicador mostró una imagen del momento.

“Acaban de descolgar el cuadro de una conductora de TV en un canal líder que va a generar polémica por las formas. Estaba el rumor de que podía volver a hacer algo en este canal, pero esto acaba de quedar descartado”, comenzó relatando sobre la situación de la conductora Laurita Fernández.

Según detalló Etchegoyen, la escena fue clara puertas adentro del canal. “Bajaron el cuadro, lo apoyaron en el piso, luego pusieron otro cuadro de un conductor y se llevaron el cuadro de ella. Laurita Fernández ya no figura en los pasillos de El Nueve”, afirmó.

La drástica decisión de El Nueve con Laurita Fernández: “El canal se vengó de su desplante” (Foto: captura América TV)

QUÉ PASA ENTRE EL NUEVE Y LAURITA FERNÁNDEZ

El periodista aseguró que la decisión estaría vinculada al conflictivo cierre laboral entre la figura televisiva y las autoridades del canal: “Tal como les adelanté, Laurita Fernández quedó afuera de Canal 9 y hay un último momento que tiene que ver con que descolgaron el cuadro de ella y el canal se vengó de su desplante”.

Etchegoyen explicó que la emisora terminó inclinándose por la continuidad de Hernán Drago, quien habría logrado buenos números de audiencia en su franja horaria, incluso compitiendo directamente con Beto Casella en el prime time.

La drástica decisión de El Nueve con Laurita Fernández: “El canal se vengó de su desplante” (Foto: captura América TV)

“Hay mucho detalle interno que no voy a contar, simplemente que en el Nueve preferían seguir con Drago y que Laurita no vuelva. Y que saquen el cuadro también hace que la chance de volver a trabajar en el canal para hacer algo esté desechada”, concluyó el periodista.

Aunque ninguna de las partes realizó declaraciones oficiales hasta el momento, el retiro del cuadro fue interpretado en el ambiente televisivo como una señal contundente: el ciclo entre Laurita Fernández y El Nueve estaría definitivamente cerrado.