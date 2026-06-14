Las semillas de calabaza son uno de los alimentos más valorados dentro de la alimentación saludable por su aporte de fibra, magnesio, zinc, hierro y grasas saludables. En los últimos años, además, comenzó a difundirse una preparación que las combina con vinagre de manzana, una mezcla a la que se le atribuyen distintos beneficios para la salud.

Este truco casero comenzó a ganar fuerza en redes sociales, donde muchas personas recomiendan consumir semillas de calabaza trituradas junto con vinagre, especialmente en ayunas. También existen recetas culinarias que utilizan este ingrediente para dar sabor a las semillas antes de tostarlas, una práctica habitual en la gastronomía de Estados Unidos.

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Más allá de las modas, los especialistas señalan que algunos de los beneficios atribuidos a esta combinación tienen fundamentos nutricionales, aunque otros todavía carecen de suficiente respaldo científico y no deben reemplazar tratamientos médicos.

¿Para qué sirve mezclar semillas de calabaza con vinagre?

Uno de los usos más difundidos es como remedio natural para favorecer la salud digestiva. El vinagre de manzana contiene ácido acético, mientras que las semillas aportan fibra, una combinación que podría colaborar con el funcionamiento intestinal dentro de una dieta equilibrada.

Mezclar semillas de calabaza con vinagre: para qué sirve y cuándo recomiendan usarlo. Foto: IA

También suele mencionarse como una ayuda para el control de la glucosa en sangre. Algunos estudios sugieren que el ácido acético del vinagre puede contribuir a reducir los picos de azúcar después de las comidas, mientras que la fibra presente en las semillas ayuda a ralentizar la absorción de carbohidratos.

Otro beneficio asociado es el aporte nutricional. Las semillas de calabaza contienen magnesio, zinc, hierro y ácidos grasos esenciales, nutrientes vinculados con la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y el correcto funcionamiento muscular.

El uso antiparasitario: qué se sabe

Una de las razones por las que esta mezcla se hizo popular es su supuesto efecto desparasitante natural.

Las semillas de calabaza contienen un compuesto denominado cucurbitina, que históricamente fue estudiado por su posible acción sobre algunos parásitos intestinales. Sin embargo, los especialistas advierten que la evidencia científica disponible es limitada y que esta preparación no reemplaza los tratamientos médicos antiparasitarios indicados por profesionales de la salud.

Mezclar semillas de calabaza con vinagre: para qué sirve y cuándo recomiendan usarlo. Foto: IA

Por ese motivo, ante la sospecha de una parasitosis, la recomendación sigue siendo consultar a un médico y evitar la automedicación o los remedios caseros como única alternativa.

Cómo se prepara

La preparación que suele difundirse en sitios de alimentación saludable consiste en:

Un puñado de semillas de calabaza crudas (10 a 15 gramos aproximadamente).

Una cucharada de vinagre de manzana .

Un vaso de agua tibia.

Las semillas se trituran y se mezclan con el agua y el vinagre. Algunas personas optan por consumir la preparación en ayunas durante varios días consecutivos.

Otra alternativa es utilizar el vinagre para marinar las semillas antes de tostarlas, logrando un sabor similar al de los clásicos snacks de “sal y vinagre”. En este caso, el objetivo es gastronómico más que medicinal.

Cuándo recomiendan usarlo

La mezcla suele utilizarse como complemento dentro de una alimentación equilibrada para aprovechar el valor nutricional de las semillas y el sabor característico del vinagre.

Sin embargo, las personas con gastritis, reflujo gastroesofágico o sensibilidad digestiva deberían consumir vinagre con moderación, ya que puede generar molestias en algunos casos.

Como ocurre con cualquier remedio casero, los expertos recomiendan no considerarlo una solución médica y consultar con un profesional de la salud ante síntomas persistentes o problemas digestivos específicos.