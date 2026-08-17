Hollywood atraviesa horas de conmoción por la muerte de Hayden Panettiere, la actriz que alcanzó la fama mundial con Héroes y Nashville y que también integró la saga Scream. Tenía apenas 36 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por su representante. Su padre, Alan Panettiere, la recordó como “una luz increíble” y “una fuerza de la naturaleza”.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte, ocurrida el domingo 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur.

ARCHIVO - Hayden Panettiere llega a la 66ª edición anual de los premios Primetime Emmy en el Nokia Theatre L.A. Live, el 25 de agosto de 2014, en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Jordan Strauss

Cómo fueron las últimas horas de Hayden Panettiere

Según trascendió, Panettiere había viajado desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur el sábado, apenas un día antes de su muerte. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, realizó el viaje junto a su novio, Brian Hickerson.

En los últimos tiempos, además, la actriz había manifestado que padecía fuertes dolores de espalda y se había sometido a estudios para determinar el origen de esas molestias.

El domingo, alrededor de las 13.51, los servicios de emergencia recibieron un llamado desde una propiedad ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, por una mujer que se encontraba inconsciente.

La persona que realizó la llamada fue un conocido de Panettiere. Según la información difundida sobre el audio del 911, la mujer se encontraba en un cuadro de aparente paro cardíaco. Los equipos de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarla, pero finalmente fue declarada muerta a las 14.32.

Qué se sabe sobre la causa de muerte de Hayden Panettiere

Por el momento, la causa oficial de la muerte de Hayden Panettiere no fue determinada.

La policía de Greenville confirmó que existe una investigación abierta, aunque los primeros informes no encontraron indicios de un delito ni circunstancias sospechosas. Está prevista una autopsia que permitirá avanzar sobre las causas del fallecimiento.

En paralelo, algunos medios estadounidenses difundieron información surgida del llamado al 911 y hablaron de una posible sobredosis. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades y no debería tomarse como la causa definitiva de su muerte.

ARCHIVO - Hayden Panettiere llega al estreno de "Blonde" el 13 de septiembre de 2022, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Jordan Strauss

La especulación cobró fuerza por el antecedente personal de la actriz, quien durante años habló públicamente sobre sus problemas de consumo de sustancias y sobre las dificultades que atravesó en materia de salud mental. En su autobiografía, publicada este año, también había abordado distintos episodios dolorosos de su vida.

Una vida marcada por el éxito y las dificultades personales

Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó a trabajar como actriz cuando era apenas una niña.

Su carrera televisiva comenzó durante la década del 90 y posteriormente participó en producciones como Ally McBeal, Malcolm in the Middle y Guiding Light. También prestó su voz para Bichos: Una aventura en miniatura.

Pero su gran salto a la fama llegó en 2006, cuando fue elegida para interpretar a Claire Bennet, la joven porrista con poderes sobrenaturales de Héroes. El personaje la convirtió en una de las caras más reconocidas de la televisión estadounidense.

Años después volvió a conquistar al público con Nashville, donde interpretó a la cantante Juliette Barnes entre 2012 y 2018. Por ese papel recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En cine también formó parte de películas como Duelo de titanes, Ice Princess, Scream 4 y Scream VI. Su último trabajo cinematográfico fue Sleepwalker, estrenado en 2026.

Hayden Panettiere había hablado de sus momentos más difíciles

En los últimos años, la actriz decidió contar públicamente algunos de los episodios más dolorosos de su vida.

Panettiere había atravesado problemas de adicción, depresión posparto y una relación marcada por la violencia. También habló de su proceso de recuperación y de las dificultades que enfrentó después del nacimiento de su hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

En 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde profundizó sobre esas experiencias y sobre el camino que había recorrido para intentar reconstruir su vida.

La muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, en 2023 también había representado un golpe devastador para la actriz.

Ahora, mientras sus familiares, amigos y compañeros de trabajo despiden a una de las actrices que marcó la televisión estadounidense de los 2000, la investigación busca determinar qué ocurrió realmente durante las últimas horas de Hayden Panettiere.

Por el momento, hay más preguntas que respuestas y la causa oficial de su muerte continúa pendiente de los resultados de la investigación y la autopsia.