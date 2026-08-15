Benjamín Vicuña se sinceró como pocas veces sobre su rol como padre y habló de una situación que lo atraviesa especialmente: la distancia con Magnolia y Amancio, sus hijos junto a Eugenia “la China” Suárez.

Durante su participación en PH Podemos Hablar, el actor fue consultado sobre qué siente al tener a sus pequeños lejos y sobre cómo impacta esa distancia en el vínculo cotidiano. Sin esquivar el tema, Vicuña reconoció que la presencia diaria es un factor fundamental en la crianza: “Es un tema sensible a propósito de tener una amplitud sobre las cosas, una diversidad también. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el actor recordó diferentes etapas de su carrera en las que debió viajar y pasar largos períodos lejos de sus hijos que viven en Turquía: “Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, Chile, Argentina, me fui a España, México, Colombia. Pero bueno, obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo”, admitió.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo creo que te referís a la situación de hoy, de estas circunstancias donde mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros”, explicó.

Lejos de dramatizar, el actor hizo hincapié en la fortaleza del vínculo que construyó con ellos: “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie. El amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, confesó.

Vicuña contó además que, cuando sus hijos están en Argentina, intenta aprovechar al máximo el tiempo compartido: “Ahora cuando están conmigo trato de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, detalló. Y cerró: “Obviamente que reservando ciertas zonas de que son las cosas de adultos”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

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BENJAMÍN VICUÑA LE FESTEJÓ EL CUMPLEAÑOS A SU HIJO AMANCIO: LA CHINA SUÁREZ, LA GRAN AUSENTE

El cumpleaños de Amancio, el hijo de Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez, quedó envuelto en rumores luego de que trascendiera un detalle que no pasó inadvertido: la actriz no habría asistido al festejo organizado por el actor.

La información fue revelada en Primicias Ya, donde aseguraron que la China brilló por su ausencia en la celebración y sembró dudas sobre los motivos: “La información es de último momento: la China Suárez no apareció en el cumpleaños de Amancio“, afirmaron al aire.

“Me comentan desde el lugar que la China Suárez no apareció, así que evidentemente o no estaría invitada o decidió no ir“, agregraron, deslizando la posibilidad de que la actriz no haya sido parte del encuentro por decisión propia o porque no fue convocada.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Según detallaron, el festejo tuvo un perfil muy bajo y estuvo centrado en los compañeritos del colegio del pequeño, que cumplió seis años: “Está él, hay unos papás y unas mamás del colegio, hay unos pocos chicos y no hay ningún otro famoso, nadie de la familia, ningún otro hermano que hayamos visto hasta ahora. Parece ser un cumpleaños de amigos, de compañeritos del colegio“, contaron en el ciclo.

El cumpleaños se realizó en un espacio del Hipódromo, donde Vicuña habría contado con un sector reservado. En ese sentido, explicaron: “Tiene un lugar privilegiado para que pueda ingresar con todos los compañeritos y su hijo. Está todo cuidado“.

Por último, también aclararon por qué el móvil debió retirarse del lugar: “Cuando vieron que estábamos haciendo la imagen nos pidieron que nos retiremos porque obviamente no está habilitado. Vamos a aclarar: no estábamos haciendo imágenes de los niños“, cerraron.