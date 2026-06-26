Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena por el Wandagate, aunque esta vez fue por una contundente respuesta que dio al ser consultado sobre el rol de Mauro Icardi en la vida de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Eugenia “la China” Suárez.

Consultado sobre cómo vivía esa decisión de la Justicia, Vicuña buscó desdramatizar la situación y dejó en claro que todo transcurre con normalidad: "De verdad está todo súper tranquilo. Estamos con los chicos como corresponde“, expresó.

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando el periodista recordó las recientes declaraciones de Ana Rosenfeld en LAM, donde la abogada dejó entrever que Icardi también se hacía cargo de los hijos de la China. Lejos de esquivar el tema, Vicuña fue categórico y respondió con evidente fastidio: "Es una ridiculez muy grande“.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Ante la repregunta sobre por qué creía que circulaban ese tipo de versiones, el actor prefirió no profundizar en la polémica: "La verdad es que no sé, no tengo ni idea“, concluyó, dando por terminado el tema.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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EL INESPERADO GESTO DE BENJAMÍN VICUÑA, EN MEDIO DE LA GUERRA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI, QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!