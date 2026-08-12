La tensión volvió a apoderarse de Gran Hermano: Generación Dorada. Durante la gala se conoció finalmente la placa de nominados de esta semana y son siete los participantes que deberán dirimir su permanencia en el reality de Telefe.

La particularidad de esta instancia es que la placa es positiva hasta el domingo y luego, pasará a negativa. Es decir, el público deberá votar antes de la gala de expulsión para que sus favoritos continúen en el reality y no para expulsar a un jugador.

Tras completarse la gala, los participantes que quedaron en placa son: Sol Abraham (fulminada por Yipio que es la líder de la semana), Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia y Yipio.

Foto: Captura (Telefe)

Durante la transmisión, se presentó la placa y se explicó cómo funcionará la votación de esta semana: “La placa es positiva hasta el domingo. Abrimos placa positiva hasta el domingo, después pasa negativa a partir de ahí”, detalló el conductor.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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¡BOMBA EN GRAN HERMANO! YIPIO FULMINÓ A UNA PARTICIPANTE EN PLENA GALA Y REVOLUCIONÓ LA CASA: “QUIERO JUGAR A TODO O NADA”

¡Se picó todo en Gran Hermano: Generación Dorada! Gisela “Yipio” Pintos sorprendió a a todos durante la gala al hacer uso de su poder de líder de la semana y fulminar a una participante antes de que comenzaran las nominaciones: Solange “Sol” Abraham.

La decisión generó un momento de máxima tensión en la casa, ya que la líder tenía la posibilidad de utilizar la fulminante y decidió hacerlo de manera inmediata, dejando a una de sus compañeras directamente en placa.

Antes de que comenzara la ronda de nominaciones, el conductor explicó las reglas y le pidió a Yipio que se acercara para comunicar públicamente su decisión. Luego, llegó la explicación clave: la líder de esta semana no tendría inmunidad, pero sí conservaría el poder de fulminar a una participante.

Foto: Captura (Telefe)

Yipio no dudó demasiado, aunque reconoció que no era una decisión que tuviera ganas de tomar: “No quería hacer esto porque no me sirve, pero elijo a Sol”, anunció.

“Quiero jugar a todo o nada. Y estoy casi segura que estoy en placa, así que Sol”, cerró Yipio, al dar sus argumentos dentro del reality de Telefe.

¡Qué momento!