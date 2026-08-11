La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus jornadas más tensas desde que comenzó el reality. Apenas un día después de la eliminación del último hombre (Matías Hanssen), las nueve participantes que continúan en competencia protagonizaron un fuerte enfrentamiento que tuvo como principales protagonistas a Sol Abraham y Luana Fernández.

La particularidad de esta edición no es menor: por primera vez en la historia internacional del formato, la casa quedó integrada exclusivamente por mujeres. Y lejos de traer calma, la nueva configuración parece haber potenciado las internas.

Todo comenzó cuando algunas participantes, entre ellas Luana y Yanina Zilli, decidieron cambiar de habitación para reorganizar los espacios. El movimiento generó un verdadero caos y rápidamente aparecieron las acusaciones cruzadas por el desorden, la limpieza y hasta el uso de prendas íntimas.

Escándalo total en Gran Hermano: el verdadero motivo de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham (captura de Telefe)

En medio de la discusión, Sol habló con Zilli en la habitación y apuntó duramente contra Luana, sin imaginar que su compañera estaba escuchando: “Es una asquerosa, dice que quiere privacidad, que empiece por no usar mis bombachas, ya no las pienso volver a usar”, lanzó Sol.

Luana no se quedó callada y decidió enfrentarla: “¿Qué hablás? Ridícula y sucia”. Pero la respuesta de Abraham tampoco tardó en llegar: “Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva”.

Pero el intercambio estaba lejos de terminar. Las dos continuaron cruzándose con acusaciones cada vez más picantes, mientras Mariela intentaba intervenir para bajar la tensión y evitar que la discusión siguiera escalando: “Qué envidiosa. Yo no tengo la culpa de que vos seas así y yo así”, disparó Sol. Fue entonces que Luana lanzó una frase todavía más filosa: “¿Qué? ¿Tener alguien con plata que te banque?”.

Luana Fernández en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Sin embargo, lo que generó mayor repercusión ocurrió después. A Luana no le cayó nada bien que Sol la calificara de “sucia”. Y lejos de dejar pasar el comentario, tomó una bombacha y fue hasta donde estaba Abraham, en la cocina.

“¿La sucia no serás vos? Mirá, ¿te gusta?”, le dijo mientras se acercaba con la prenda. La reacción de Sol fue inmediata: “Qué asco”. En ese momento, las cámaras de la transmisión se cortaron, por lo que los espectadores no pudieron seguir viendo qué ocurrió inmediatamente después.

Sol Abraham: “Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva”.

Cuando regresó la transmisión, el clima parecía haberse calmado. Luana estaba conversando con Tamara Paganini, mientras Sol apareció posteriormente en el stream y también pasó por el confesionario.

Ahora queda por ver si esta estrategia le sirve para avanzar en el juego o si, por el contrario, el polémico enfrentamiento con Sol Abraham termina jugándole en contra frente al voto del público.

Foto: Captura (Telefe)

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SANTIAGO DEL MORO ENCENDIÓ LA EXPECTATIVA EN GRAN HERMANO CON UN ENIGMÁTICO ANUNCIO

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro. En una semana atravesada por la sorpresiva salida de Juanicar y las polémicas que envolvieron al reality, Santiago del Moro volvió a captar la atención de los seguidores del programa con un misterioso posteo en sus redes sociales.

A pocas horas de una nueva emisión del ciclo de Telefe, el conductor publicó una historia de Instagram con un mensaje tan breve como contundente: “¡Hay sanción!”, escribió sobre un fondo oscuro, acompañado únicamente por la frase “Hoy #GranHermano”, sin dar mayores detalles sobre el participante involucrado ni el motivo de la medida disciplinaria.

Como suele ocurrir cada vez que Del Moro anticipa una decisión de la producción, el mensaje rápidamente generó repercusión entre los seguidores del reality, que comenzaron a elaborar todo tipo de teorías en las redes sociales.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

La publicación llegó en un momento de máxima sensibilidad para el programa, luego de la emotiva despedida de Juanicar (quien abandonó el juego para acompañar a su mamá Roxana en un delicado momento de salud) y de las fuertes repercusiones que dejó esa emisión.