A cinco meses de haber recibido el alta de su internación por cuestiones vinculadas a la salud mental, circuló una versión que puso en alerta a sus seguidores: se especulaba con que Luciano Castro habría sufrido una recaída.

Ante la ola de rumores, el equipo de Desayuno Americano buscó la palabra de Sabrina Rojas, su ex mujer y madre de sus dos hijos, quien está al tanto de todo lo relacionado con la salud del actor.

Vale recordar que en febrero de este año, Luciano Castro había tomado la decisión de ingresar a una clínica de rehabilitación a raíz de la crisis personal que atravesó tras su escandalosa ruptura con Griselda Siciliani.

La separación, sumada a las repercusiones mediáticas que generó el ya célebre “hola guapa”, fueron determinantes en aquella decisión del actor.

“Que yo sepa, no va a volver a internarse”

Consultada por los rumores de recaída, Sabrina Rojas fue contundente y salió a bajarle el tono a la versión. “Que yo sepa, no va a volver a internarse, todo lo contrario. Yo lo conozco mucho, lo veo mejor, tiene otra mirada y eso me entusiasma. No sé en su intimidad, qué es lo que charla con los amigos, pero está muy bien”, aseguró.

La conductora remarcó además el buen vínculo actual entre ambos, algo que según ella también influye en el bienestar del actor. “Lo conozco mucho a Luciano y tiene otra mirada. Lo veo mejor y eso me entusiasma. Él está bien y todo fluye mejor porque si me tratás bien, yo te trato bien”, sostuvo.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Sabrina Rojas explicó que, más allá de la separación, mantiene un contacto casi diario con Luciano Castro por la crianza compartida de sus hijos, lo que le permite notar de cerca la evolución del actor. “Lo noto mucho mejor y cuando él está bien, todo fluye mejor. Como él es conmigo, yo soy con él. Corto: me tratás bien, te trato bien”, detalló.

Sin querer profundizar demasiado en la intimidad de su ex pareja, la conductora reconoció que este presente resulta positivo para toda la familia. “Si bien está en un momento de meterse para adentro, es una etapa muy linda”, cerró.