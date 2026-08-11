Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo finalmente se casaron. Después de una década de relación, la empresaria y el futbolista dieron el esperado “sí, quiero” y confirmaron una de las bodas más comentadas de los últimos tiempos.

La noticia fue anunciada por el propio Cristiano Ronaldo, quien sorprendió a sus millones de seguidores con una publicación en sus redes sociales.

El delantero portugués compartió una fotografía de sus alianzas y acompañó la imagen con un escueto pero contundente mensaje: “C❤️G”, en referencia a las iniciales de sus nombres.

Así anunciaron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo su casamiento.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mostraron sus alianzas de boda

Aunque Cristiano Ronaldo decidió confirmar el casamiento, todavía no trascendieron detalles sobre cómo, cuándo y dónde se realizó la ceremonia. El futbolista tampoco reveló si se trató de una celebración civil o religiosa ni quiénes fueron los invitados.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

En cambio, eligió mostrar un detalle muy especial: sus alianzas de boda. En la imagen se pueden observar los sencillos anillos de oro amarillo que ahora simbolizan la unión de la pareja.



