Brian Lanzelotta atraviesa un momento de enorme angustia económica. El ex participante de Gran Hermano denunció públicamente que fue víctima de una estafa millonaria relacionada con su emprendimiento de papel higiénico y rollos de cocina.

A través de sus redes sociales, el mediático relató que aceptó un pedido extraordinario para su empresa Bien Limpio, asumió el riesgo de producirlo en tiempo récord y finalmente entregó parte de la mercadería. Sin embargo, según su versión, el pago nunca ingresó a su cuenta bancaria.

“Me estafaron, nos robaron, me arruinaron, me hicieron pelota”, expresó Lanzelotta en uno de los videos que publicó para contar lo ocurrido.

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Brian Lanzelotta denunció que le robaron $17 millones

Según relató el ex Gran Hermano, todo comenzó aproximadamente una semana antes, cuando recibió el pedido más grande que había tenido hasta ese momento con Bien Limpio: 3.800 bolsones de papel higiénico.

Para dimensionar el volumen, explicó que la mercadería equivalía aproximadamente a la carga de un camión semirremolque y que normalmente un pedido de esas características le demanda alrededor de 20 días de producción.

Sin embargo, decidió aceptar el desafío y hacerlo en apenas una semana. “Eso quiere decir que equivale a un camión, un semi. Un semi son los camiones largos que transportan mucha mercadería. Tenía que hacerlo en una semana”, explicó.

El problema fue que para poder producir semejante cantidad de mercadería necesitaba comprar previamente toda la materia prima.

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Tuvo que pedirle dinero prestado a su suegro

Lanzelotta contó que no tenía el dinero necesario para comprar los insumos, por lo que recurrió a su suegro, quien habría sacado un préstamo para ayudarlo a financiar la operación.

Con ese dinero compró papel, conos y bolsas para poder fabricar los productos.

La producción estuvo llena de complicaciones. Según contó, hubo problemas con una de las máquinas, recibieron papel en mal estado y además tuvieron dificultades para conseguir empleados.

“Fue una semana muy dura. Estuve viviendo en el galpón con mi hermano, los dos ahí, codo a codo, mano a mano”, relató.

A esto se sumó otro imprevisto: el galpón se inundó, lo que complicó todavía más la producción.

Finalmente, una de las máquinas se rompió y Brian no logró completar los 3.800 bolsones. Llegó a producir y entregar 3.100.

El supuesto cliente aseguró que había realizado la transferencia

El momento más dramático ocurrió cuando llegó el camión para retirar la mercadería.

Según la versión de Lanzelotta, el cliente aseguró que había realizado el pago, pero el dinero no aparecía acreditado en su cuenta.

El empresario explicó que esperó la transferencia y consultó con su banco para verificar si el pago estaba pendiente.

“Fui al banco mío a ver si el comprobante que me habían pasado era real y si estaba pendiente la transferencia que me tenían que hacer. En el banco me dijeron que ahí no figuraba nada”, contó.

Según el mediático, además, los datos que figuraban en la operación tampoco correspondían a un cliente real: afirmó que el CUIT de la empresa y el DNI utilizados no coincidían con ninguna persona o compañía con la que hubiera trabajado.

Por eso, sostiene que fue víctima de una estafa.

Brian Lanzelotta y pareja (Foto: Movilpress)

“Me robaron 17 millones de pesos”

En uno de sus videos, Brian explicó el impacto económico que tuvo la operación.

“Me robaron 17 millones de pesos, que por ahí no es nada, pero a mí me arruinaron, me dejaron en la lona”, aseguró.

En otro momento había estimado que necesitaba recuperar casi $20 millones para poder cubrir todos los gastos vinculados con la producción del pedido.

El problema es que, además de haber perdido el dinero invertido, quedó con numerosas deudas.

“Le debo al de las bolsas, le debo al de los conos, le debo a la papelera, le debo a mi suegro, que es al que más le debo, un montón de plata”, enumeró.

También explicó que contaba con ese dinero para afrontar gastos cotidianos de su familia, entre ellos el alquiler, las cuotas de sus hijos y del auto.

“Hoy no tengo plata ni para pagarme una gaseosa”, aseguró.

“Pensamos que iba a ser el pedido que me iba a cambiar el panorama”

La situación golpeó especialmente a Brian porque había apostado todo a que ese pedido significaría un crecimiento importante para Bien Limpio, la empresa que creó para sostener económicamente a su familia.

“Me metí en esto para progresar y cada vez estoy peor; no como, no duermo, no progreso”, expresó.

Y agregó: “Pensamos que iba a ser el pedido que me iba a dar vuelta, que me iba a cambiar el panorama de la fábrica y me lo cambió. De verdad que me lo cambió, me arruinó”.

El ex Gran Hermano explicó que decidió hacer público lo ocurrido porque no sabía cómo afrontar la situación y buscaba una manera de visibilizar lo que había sucedido.

Por el momento, su denuncia se basa en su propio relato y en la información que obtuvo de su banco. No trascendieron públicamente mayores detalles sobre una eventual denuncia judicial ni la identidad de los responsables de la operación.

La nueva vida de Brian Lanzelotta después de Gran Hermano

Brian Lanzelotta se hizo conocido en Gran Hermano 2015, pero después de su paso por el reality desarrolló una carrera como cantante de música tropical y también tuvo distintas apariciones televisivas.

Uno de sus momentos de mayor exposición llegó en Cantando 2020, donde llegó a la final junto a Ángela Leiva.

Con el paso de los años, sin embargo, decidió buscar nuevas alternativas laborales. Después de la pandemia, la situación económica de su familia lo llevó a apostar por distintos emprendimientos hasta crear Bien Limpio, su marca de papel higiénico y rollos de cocina.

En 2025 había contado que había vendido su auto para poder comprar un camioncito usado que le permitiera ampliar los repartos y que utilizaba un depósito prestado para almacenar la mercadería. Su objetivo era que el emprendimiento se transformara en el principal sustento de su familia.

Ahora, un pedido que esperaba que significara un salto para su negocio terminó convirtiéndose, según su denuncia, en un golpe económico de $17 millones.