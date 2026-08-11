La China Suárez volvió a demostrar por qué es una de las referentes de la moda argentina más seguidas: este sábado por la noche compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos frente al espejo luciendo un total look en negro que combinó un vestido mini de corte asimétrico con botas de caña alta, y en pocos minutos volvió a generar furor entre sus fans.

En las imágenes, la actriz eligió un vestido negro sin mangas, con hombreras estructuradas y un detalle de tajo asimétrico en la parte inferior que le dio un aire moderno y desenfadado al conjunto.

La prenda, ajustada al cuerpo, dejó al descubierto sus piernas y se robó todas las miradas apenas se viralizaron las postales.

EL DETALLE QUE MARCÓ TENDENCIA

El complemento estrella del look fueron las botas negras de caña alta con taco, un clásico que la China ya había lucido en otras oportunidades y que una vez más resultó protagonista absoluto. La combinación entre el vestido corto y las botas altas generó ese contraste que tanto le gusta explotar a la actriz: femineidad y actitud en un mismo outfit.

. La actriz mostró de frente su look para la noche del sábado. Fuente: Instagram sangrejaponesa

Como viene siendo costumbre, la China no dio demasiadas precisiones sobre el motivo de la producción de fotos, aunque todo indica que se trató de un look elegido para una salida nocturna de sábado. El estilismo, sin accesorios llamativos ni joyas de gran tamaño, dejó que el vestido y las botas hablaran por sí solos.

SU SELLO EN CADA APARICIÓN

La actriz viene consolidando en los últimos meses una identidad muy marcada en materia de moda, con el total black como una de sus banderas y las botas de caña alta como aliadas infaltables en cada producción.

El perfil dejó ver el detalle del tajo asimétrico del vestido y las botas altas. Fuente: Instagram @sangrejaponesa

Esta vez no fue la excepción, y el resultado volvió a ser el mismo: cientos de comentarios y capturas compartidas por sus seguidores en cuestión de minutos.