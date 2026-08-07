Nora Colosimo responió si aceptaría a la China Suárez en su familia ante una hipotética firma de la paz entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y su respuesta fue contundente.

La encargada de conseguir el testimonio fue Moria Casán durante una entrevista en vivo con la mamá de las hermanas Nara en La Mañana con Moria por eltrece.

Nora Colosimo reveló si aceptaría a la China Suárez si llegara la paz entre Wanda y Mauro Icardi

¿La aceptaría en la familia? La contundente respuesta de Nora Colosimo sobre la China Suárez

“La familia se empieza a romper para ustedes cuando aparece esta chica que se acuesta con él, lo enamora, porque es su mujer y van más de un año”, comenzó picante la One.

Y profundizó sobre un posible acercamiento futuro: “Suponiendo un mundo ideal donde todo se pudiera arreglar y él pudiera establecer un vínculo con todos ustedes, tiene que entrar su mujer, Eugenia Suárez”.

Acto seguido, le preguntó sin rodeos: “¿Él puede entrar con la China Suárez? ¿Podría entrar en la familia ensamblada?”.

Colosimo no dudo en responder: “Yo me corro, no soy quién para permitir o no permitir. Él es libre de formar su familia. No tiene que pedirle permiso a nadie. De hecho, no lo hizo cuando hizo lo que hizo”.

Sin embargo, Nora Colosimo dejó en claro los límites del afecto: “Por la fuerza no nace el amor. A mí por la fuerza no me vas a hacer querer a nadie, mucho menos a las criaturas. A un niño no podés obligarle el amor”.

“Yo les deseo lo mejor, obviamente”, concluyó la mamá de Wanda Nara, marcando una postura fría y distante sobre la actual pareja de Mauro Icardi.