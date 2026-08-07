El pasado 6 de agosto, Juanicar abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras ser notificado sobre un problema de salud de su madre, Roxana, quien debió ser internada por un pico de estrés que derivó en una complicación cardíaca. Impactada por la repentina partida de su gran amigo, Yipio rompió en llanto y expresó su indignación en vivo.

“¡Yipio a la final! ¡A la final!”, fueron las últimas palabras de Juanicar antes de cruzar la puerta del reality de Telefe.

Acto seguido, la puerta se cerró, dejando a la participante uruguaya completamente desconsolada. Yipio caminó sola hacia la habitación y rompió en un llanto desgarrador.

La desgarradora reacción de Yipio tras la inesperada salida de Juanicar de Gran Hermano (captura de Telefe)

La desgarradora reacción de Yipio tras la inesperada salida de Juanicar de Gran Hermano

Minutos más tarde, la angustia se transformó en bronca cuando algunos de sus compañeros intentaron minimizar la situación. “Santi dijo que no dramaticemos” y “está todo bien”, comentaron en la casa para calmar las aguas, frases que terminaron por enfurecer a la jugadora.

Con lágrimas en los ojos y sin ocultar su impotencia, la uruguaya cruzó a sus compañeros: “No está todo bien. No digas más ‘está todo bien’, tuvo que salir porque la madre está mal”. Y continuó: “Obviamente no está grave, si no, no hubiese esperado hasta esta hora”.

“Se aguantó mil mierdas para estar acá adentro. Es re injusto”, concluyó Yipio, totalmente conmovida por la dolorosa e inesperada salida de Juanicar del juego.