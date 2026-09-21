Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, sorprendió al revelar una inesperada situación que vivieron con Emilia Mernes. En medio de una charla distendida, la artista contó que habían intentado grabar junto a la cantante, pero finalmente la colaboración no se concretó como esperaban.

“Y después le mandamos un saludo a Emilia, que no quiso grabar anoche con nosotras”, lanzó Lowrdez, despertando inmediatamente la curiosidad de quienes estaban presentes.

Ante la revelación, le preguntaron cuál había sido el motivo por el que Emilia Mernes no había grabado con Bandana. Sin embargo, la cantante aseguró que tampoco tenían demasiadas explicaciones.

LOWRDEZ CONTÓ POR QUÉ EMILIA MERNES NO GRABÓ CON BANDANA

“No sabemos. De repente nos dijeron: ‘No, Emilia ya lo grabó sola, las dejó’”, explicó en tono de broma sobre lo ocurrido.

Lejos de mostrarse realmente molesta, Lowrdez siguió jugando con la situación y lanzó una frase que provocó risas: “¿Con el permiso de quién? Yo no la bendije”.

Crédito: Instagram

La conversación continuó en el mismo tono cuando se habló de un posible homenaje. “¡Homenaje que me hagan cuando estoy muerta, boluda!”, disparó la integrante de Bandana.

“Yo te homenajeo porque sos una estatua viviente, ¿entendés?”, le respondieron, mientras la charla continuaba entre risas.

QUÉ DIJO LOWRDEZ DE BANDANA SOBRE EMILIA MERNES

Pese a las picantes frases, Lowrdez se encargó de aclarar que no existe ningún conflicto con Emilia Mernes y que sus comentarios formaban parte del tono humorístico de la conversación.

“No, las amamos, nos encantó”, sostuvo. Y segundos después volvió a bromear: “Tengo ganas de pelear, pero en realidad la adoramos”.