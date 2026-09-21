Carlos Mata publicó un video desde la clínica donde se recupera tras una intervención en la columna cervical. Las imágenes del actor de 74 años generaron preocupación, pero él llevó tranqulidad con su mensaje.

“La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre, pero todo va en rumbo a una pronta recuperación”, aseguró el actor venezolano que brilló en “Déjate Querer” con Catherine Fulop.

“Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”, cerró.

Video: Instagram carlosmatareal

Qué dijo Carlos Mata sobre su salud

Un día antes de la operación, circularon versiones en redes sociales que aseguraban el fallecimiento de Carlos Mata. Ante esto, el propio actor decidió grabar un video para desmentir los rumores y llevar tranquilidad a sus fanáticos.

“No caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos”, advirtió.

Semanas atrás, Mata ya había anticipado que debía someterse a una cirugía porque, según contó, casi “no tenía discos en esa zona” de la columna.