Wanda Nara volvió a generar repercusiones en redes sociales con una publicación que dejó más preguntas que respuestas. La empresaria mostró tres grandes ramos de flores amarillas y acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Gracias M 💛. Te amamos”, escribió la conductora sobre una de las fotografías, sin aclarar quién había sido el responsable del romántico gesto.

La particularidad del posteo está en la cantidad de ramos: tres arreglos de flores amarillas, uno para cada una de las mujeres, una coincidencia que alimentó las especulaciones sobre el destinatario del agradecimiento.

En medio de la historia sentimental de Wanda, algunos podrían asociar la inicial “M” con Mauro Icardi, su exmarido y padre de sus hijas. Sin embargo, también aparece otra posibilidad: que el regalo haya sido enviado por Martín Migueles, su actual pareja.

Fuente: @wanda_nara

Las flores amarillas que Wanda Nara recibió y el mensaje que generó dudas

En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram se observan ramos repletos de flores amarillas, envueltos en papel de color claro. Cada arreglo tiene una tarjeta, aunque el contenido no permite confirmar públicamente quién los envió.

El mensaje de Wanda, con la inicial “M” y un corazón amarillo, no incluye una mención directa a Mauro Icardi ni a Martín Migueles. Por eso, no hay confirmación sobre la identidad de la persona que estuvo detrás del regalo.

El gesto también puede leerse en el contexto de los vínculos sentimentales de la conductora, que en los últimos meses volvió a ser noticia por su relación con Migueles y por las novedades relacionadas con Icardi.

Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: IG)

¿Mauro Icardi o Martín Migueles? La incógnita detrás del posteo

La inicial utilizada por Wanda fue el detalle que dejó abierta la interpretación. Mauro Icardi y Martín Migueles comparten la misma letra inicial de su nombre, por lo que la imagen, por sí sola, no permite determinar quién realizó el envío.

Tampoco la empresaria brindó una explicación adicional sobre el origen de los ramos. Así, el posteo quedó en el terreno de las especulaciones de sus seguidores, que repararon tanto en la cantidad de flores como en el mensaje de agradecimiento.

Por el momento, Wanda Nara no confirmó que las flores hayan sido enviadas por Mauro Icardi ni por Martín Migueles. La incógnita continúa abierta.