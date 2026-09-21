Vilma Palma e Vampiros volvió a encontrarse con sus clásicos de los años 90 en una noche que combinó música en vivo, gastronomía y fiesta hasta la madrugada. El encuentro tuvo lugar el sábado 12 de septiembre en el salón Los Girasoles de Sheraton Pilar, ubicado a unos 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la banda repasó algunas de las canciones que marcaron una época.

Con un repertorio atravesado por la nostalgia y los grandes éxitos, el grupo liderado por Mario “Pájaro” Gómez hizo cantar y bailar al público con temas que permanecen entre los más recordados de su trayectoria.

Los clásicos de Vilma Palma que sonaron durante la noche

Entre las canciones que formaron parte de la celebración estuvieron algunos de los hits más populares de la banda, como “Auto rojo”, “La pachanga” y “Bye bye”, tres clásicos que volvieron a llevar al público a la década del 90.

La propuesta tuvo como eje la música en vivo, pero la noche continuó después del show con música a cargo del DJ Amarante, que acompañó la celebración hasta la madrugada.

Vilma Palma. Foto: prensa

Música, cena y fiesta

La propuesta también incluyó una cena de cuatro pasos, con diferentes preparaciones y alternativas para distintos tipos de alimentación. La gastronomía acompañó el desarrollo de la jornada, junto con vinos, espumantes y otras bebidas.

Desde la llegada de los invitados, la noche se desarrolló en distintas etapas: la cena en el salón Los Girasoles, el recital de Vilma Palma y luego la continuidad del encuentro con DJ.

Puma Rodríguez, Lorena Maciel y Pilar Smith. Foto: prensa

Pero la música comenzó antes de la presentación de Vilma Palma. El Puma Rodríguez fue uno de los invitados especiales de la velada y causó furor entre los presentes, que aprovecharon el encuentro para acercarse, sacarse fotos con el artista y disfrutar de algunos de sus temas más emblemáticos.

El cantante fue protagonista de la previa al show de Vilma Palma e Vampiros y puso a bailar a los invitados al ritmo de sus clásicos, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Después, llegó el turno de Vilma Palma, que tomó el escenario para repasar los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Pilar Smith y su pareja. Foto: prensa

Un ciclo de veladas que combina música y gastronomía

La presentación de Vilma Palma formó parte del ciclo de veladas que Sheraton Pilar viene desarrollando con propuestas que combinan gastronomía, espectáculos en vivo y entretenimiento.

La iniciativa busca sumar distintas experiencias a la agenda del hotel, con encuentros que reúnen música y gastronomía alrededor de fechas y artistas especialmente convocados.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar

Vilma Palma, una banda que sigue vigente

Formada en Rosario a comienzos de los 90, Vilma Palma e Vampiros se convirtió en una de las bandas más representativas de aquella década. Sus canciones atravesaron generaciones y permanecen entre los clásicos más reconocibles de la música argentina.

Más de 30 años después de sus comienzos, los hits de la banda volvieron a sonar en una noche que tuvo a la nostalgia y la música como protagonistas.