Pedro Capó presentó “Caer y levantarse”, una canción que invita a reflexionar sobre la resiliencia, la capacidad de atravesar momentos difíciles y las herramientas que cada persona desarrolla para seguir adelante. El tema, disponible en todas las plataformas digitales, marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera del cantautor.

“Caer y levantarse”, la canción de Pedro Capó sobre la resiliencia

El nuevo sencillo parte de experiencias personales del artista para explorar una idea que atraviesa distintos momentos de la vida: ninguna tormenta es permanente. A través de la canción, Capó propone reconocer las dificultades, pero también las capacidades que se construyen al enfrentarlas.

Pedro Capó. Foto: prensa

El tema funciona como una reflexión sobre los cambios, las etapas de transformación y la posibilidad de encontrar nuevas perspectivas después de atravesar momentos complejos. La propuesta se vincula con una mirada más íntima sobre su presente y con las experiencias que comenzaron a inspirar su próximo álbum.

El regreso de Pedro Capó a Puerto Rico que inspira su nueva música

Una de las claves de esta nueva etapa es el regreso del cantante a sus raíces. Pedro Capó volvió a establecerse en Puerto Rico, una decisión que se convirtió en una fuente de inspiración para las canciones que integrarán Fulanito, su próxima producción discográfica.

La distancia, la añoranza por el lugar de origen y la alegría de volver a casa forman parte del universo emocional que el artista comienza a explorar en este proyecto. La nueva música se nutre así de sus experiencias personales y del vínculo renovado con la isla.

“Caer y levantarse” se presenta como el primer capítulo de ese recorrido, con una mirada que conecta el crecimiento personal con la identidad y las raíces del cantautor.

Pedro Capó grabó el videoclip de “Caer y levantarse” en Río Piedras

El lanzamiento del sencillo llega acompañado de un video musical filmado en el casco urbano de Río Piedras, Puerto Rico. La pieza audiovisual se acerca a espacios y momentos vinculados con la cotidianidad del artista y su relación con el entorno.

El videoclip busca acompañar el mensaje de la canción desde una perspectiva personal, con una mirada que recupera el sentido de pertenencia y la conexión con la isla. Las imágenes se integran a la propuesta de esta nueva etapa, marcada por el regreso y la exploración de distintas facetas de su vida.

Pedro Capó

Con la elección de Río Piedras como escenario, el lanzamiento también establece un vínculo entre la música de Capó y los espacios que forman parte de su presente.

“Fulanito”, el próximo proyecto musical de Pedro Capó

“Caer y levantarse” es el primer adelanto de Fulanito, la próxima producción discográfica del cantante puertorriqueño. El álbum reunirá canciones inspiradas en el momento personal y artístico que atraviesa, con el regreso a Puerto Rico como uno de sus puntos de partida.

El proyecto busca reflejar distintas experiencias, emociones y perspectivas que forman parte de esta etapa. El nuevo sencillo inaugura ese recorrido a través de una reflexión sobre la resiliencia y la capacidad de continuar después de las dificultades.

La trayectoria de Pedro Capó y sus reconocimientos

Pedro Capó cuenta con una trayectoria vinculada al pop, los sonidos latinoamericanos y distintos elementos de la música puertorriqueña. Entre sus reconocimientos se encuentran los dos Latin Grammy obtenidos por “Calma”, incluido el premio a Canción del Año en 2019, según la información proporcionada por su equipo de prensa.

El artista también recibió una nominación al Grammy por su álbum La Neta, en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.

Con “Caer y levantarse”, Pedro Capó abre una nueva etapa musical en la que sus experiencias personales, el regreso a sus raíces y la conexión con Puerto Rico se convierten en parte fundamental de su inspiración.