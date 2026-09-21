El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en los hogares. Además de su presencia en la cocina, tiene también otro tipo de usos, entre los que se encuentra la costumbre que propone colocar una rama cerca de la ventana, una práctica a la que popularmente se le atribuyen diferentes significados.

La explicación combina dos aspectos que conviene diferenciar. Por un lado están las creencias y tradiciones populares, que relacionan al romero con la protección, la renovación y las buenas energías. Por otro, existen razones prácticas para ubicar la planta cerca de un espacio luminoso en la casa.

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En ese sentido, los especialistas en jardinería destacan que el romero es una especie mediterránea que prefiere lugares cálidos, soleados y con buen drenaje. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda cultivarlo a pleno sol y señala que puede desarrollarse correctamente en macetas.

Por qué se coloca una rama de romero en la ventana

Según las creencias populares, la ventana representa uno de los puntos de conexión entre el interior de la vivienda y el exterior. De allí surge la tradición de colocar allí ramitas de romero como símbolo de protección del hogar.

También se lo asocia con conceptos como renovación, bienestar y energía positiva. Sin embargo, estas propiedades pertenecen al terreno de las tradiciones y no deben confundirse con beneficios científicamente comprobados.

Con qué sentido expertos aconsejan poner una rama de romero en la ventana.

Más allá de lo simbólico, elegir una ventana puede tener sentido desde el punto de vista botánico cuando se trata de una planta en maceta. El romero necesita abundante luz para prosperar y sus hojas son naturalmente aromáticas.

Por eso, una ventana soleada y protegida puede convertirse en un buen lugar para tenerlo, siempre que la planta disponga de las condiciones adecuadas. La RHS indica que el romero prospera especialmente a pleno sol y en suelos o sustratos que permitan eliminar rápidamente el exceso de agua.

Los beneficios de tener romero cerca de una ventana

Además de su significado tradicional, tener esta aromática en casa ofrece algunas ventajas concretas:

Aroma natural: sus hojas son intensamente aromáticas y aportan su fragancia característica.

Buena adaptación al sol: es una especie que requiere una ubicación luminosa.

Cultivo en maceta: puede desarrollarse en recipientes siempre que tengan suficientes orificios de drenaje.

Poco mantenimiento: una vez establecido, tolera bastante bien períodos secos.

Uso gastronómico: sus hojas pueden cosecharse frescas durante todo el año.

Cómo cuidar el romero para que dure más

Si en lugar de una rama cortada se coloca una planta de romero en la ventana, el punto fundamental será asegurarle suficiente sol. Al tratarse de una especie mediterránea, se desarrolla mejor en ambientes cálidos y luminosos.

Con qué sentido expertos aconsejan poner una rama de romero en la ventana.

También hay que evitar uno de los errores más habituales: regarla en exceso. El romero tolera períodos de sequía una vez establecido, mientras que el encharcamiento puede perjudicar sus raíces. En macetas, el drenaje resulta especialmente importante.

Por último, si se utiliza únicamente una rama cortada con fines aromáticos o decorativos, habrá que reemplazarla cuando comience a secarse y pierda su fragancia. En cambio, una planta correctamente cuidada permite disponer de brotes frescos durante todo el año.