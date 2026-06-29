El romero es una de las plantas aromáticas más populares en los hogares argentinos. Su aroma intenso, sus usos culinarios y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes hacen que muchas personas lo elijan para tener en macetas, balcones o jardines. Sin embargo, su reputación de planta resistente suele generar un exceso de confianza que termina jugando en contra.

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Aunque se trata de una especie originaria de la región mediterránea, acostumbrada al sol y a períodos de sequía, eso no significa que pueda sobrevivir sin cuidados. De hecho, la especialista en plantas Natalia Sáez aseguró que gran parte de las personas que cultivan romero terminan perdiéndolo por cometer errores muy básicos.

La experta sostiene que la mayoría de los problemas aparecen por desconocimiento de las necesidades de la planta. La buena noticia es que, corrigiendo algunos hábitos cotidianos, es posible disfrutar de un romero vigoroso, aromático y listo para utilizar en la cocina durante todo el año.

Los tres errores más comunes al cuidar una planta de romero

1. Elegir una ubicación incorrecta

Uno de los fallos más frecuentes es colocar el romero en lugares donde no recibe suficiente luz solar. Aunque muchas personas lo mantienen en la cocina por comodidad, no cualquier rincón es adecuado para esta especie.

Lo dice una experta: estos son los tres errores que pueden matar una planta de romero y que la mayoría comete. Foto: IA

Según explica Natalia Sáez, el romero necesita al menos seis horas de sol directo por día para crecer de manera saludable. Cuando permanece en espacios oscuros o con iluminación insuficiente, comienza a debilitarse, pierde color y puede secarse progresivamente.

Además, la especialista recomienda evitar que quede demasiado cerca de los fogones. El calor constante y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar su desarrollo.

Si el hogar no cuenta con un sitio que reciba abundante luz solar, quizás sea mejor optar por otras aromáticas más tolerantes a la sombra, como el perejil o la albahaca.

2. Regarlo de manera incorrecta

El segundo error tiene que ver con el agua. Muchas personas creen que, por ser una planta resistente, el romero prácticamente no necesita riego. Otras, en cambio, lo riegan en exceso por temor a que se seque.

Lo dice una experta: estos son los tres errores que pueden matar una planta de romero y que la mayoría comete. Foto: IA

La realidad está en un punto intermedio. El romero tolera mejor una ligera falta de agua que el exceso de humedad, pero tampoco puede permanecer seco durante períodos prolongados.

Una forma sencilla de comprobar si necesita agua es introducir un palito de madera en el sustrato. Si sale completamente limpio o apenas húmedo en la punta, es momento de regar.

Los especialistas también recomiendan el riego por inmersión. Para ello, se coloca la maceta dentro de un recipiente con agua durante unos minutos para que absorba la cantidad necesaria desde abajo. Luego se deja escurrir antes de devolverla a su lugar habitual.

3. Mantenerlo en una maceta demasiado pequeña

El tercer error suele pasar desapercibido. Muchos romeros permanecen durante meses o incluso años en la misma maceta en la que fueron comprados.

Lo dice una experta: estos son los tres errores que pueden matar una planta de romero y que la mayoría comete. Foto: IA

Sin embargo, sus raíces necesitan espacio para desarrollarse correctamente. Cuando quedan confinadas en recipientes pequeños, la planta comienza a perder vigor y puede mostrar signos de debilitamiento.

Los expertos aconsejan trasplantar el romero a una maceta más grande apenas se observe que las raíces ocupan gran parte del recipiente original. También es recomendable aflojarlas con cuidado durante el trasplante y utilizar un sustrato de buena calidad y con excelente drenaje.

Con suficiente sol, un riego equilibrado y espacio para crecer, el romero puede vivir durante años y convertirse en una de las plantas más resistentes y útiles del hogar.