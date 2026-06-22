Las redes sociales suelen estar repletas de trucos de cocina que prometen simplificar y hacer más amenas las tareas cotidianas. Uno de los más llamativos consiste en frotar medio pepino sobre una sartén caliente antes de cocinar un huevo, con la promesa de evitar que se pegue sin necesidad de utilizar aceite o manteca.

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La técnica ganó popularidad a partir de videos virales en TikTok, Instagram y YouTube, donde se observa cómo los huevos parecen deslizarse sobre la superficie de la sartén luego de aplicar esta hortaliza. Aunque a simple vista parece un truco extraño, detrás existe una explicación relacionada con la composición natural del pepino.

Sin embargo, especialistas en cocina y química alimentaria coinciden en que el método tiene limitaciones y que no reemplaza por completo a una buena sartén ni al control adecuado de la temperatura durante la cocción.

¿Por qué recomiendan frotar un pepino en la sartén?

El secreto está en la composición del pepino. Este alimento contiene una gran cantidad de agua y compuestos naturales como pectinas, mucílagos y celulosa, sustancias capaces de retener humedad y generar una fina película sobre la superficie caliente de la sartén.

Cuando se frota el pepino sobre el metal caliente, parte de esos compuestos se libera y puede formar una barrera temporal que reduce la adherencia de los alimentos. Por eso, en algunos casos, el huevo logra cocinarse sin pegarse al fondo.

Frotar el sartén con un pepino: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo antes de cocinar este alimento. Foto: IA

Además, el elevado contenido de agua favorece la generación de vapor, un factor que también ayuda a disminuir el contacto directo entre el alimento y la superficie de cocción.

Otra ventaja es que el pepino prácticamente no altera el sabor del huevo ni modifica su textura, por lo que muchas personas lo consideran una alternativa interesante para reducir el uso de grasas al cocinar.

¿Realmente funciona?

La respuesta corta es: sí, pero no siempre.

Expertos en cocina explican que el pepino puede ayudar a disminuir la adherencia de forma temporal, aunque su efecto depende de varios factores, como el estado de la sartén, el material con el que está fabricada y la temperatura alcanzada antes de cocinar.

Si la superficie está deteriorada, rayada o no fue calentada correctamente, el huevo puede terminar pegándose igual. Por eso, muchos cocineros consideran que el truco funciona más como un complemento que como una solución definitiva.

Frotar el sartén con un pepino: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo antes de cocinar este alimento. Foto: IA

También señalan que los resultados pueden variar según el tipo de alimento que se prepare. Mientras que los huevos suelen responder mejor a este método, otros ingredientes más delicados podrían no obtener el mismo beneficio.

El verdadero secreto para que el huevo no se pegue

Más allá de los trucos virales, los chefs coinciden en que el factor más importante sigue siendo la temperatura de la sartén.

En las sartenes de acero inoxidable, por ejemplo, se recomienda precalentarlas durante algunos minutos antes de agregar cualquier ingrediente. Una forma sencilla de comprobar que alcanzaron el punto correcto es realizar la llamada “prueba de la gota de agua”.

Si la gota forma una pequeña esfera que se desplaza por la superficie sin evaporarse de inmediato, significa que la sartén alcanzó la temperatura adecuada para cocinar.

Este fenómeno se conoce como efecto Leidenfrost, un principio físico por el cual una capa de vapor separa temporalmente el alimento de la superficie caliente. Gracias a este efecto, los huevos pueden cocinarse sin pegarse incluso utilizando muy poca grasa.

Por ese motivo, aunque el pepino puede aportar una ayuda extra gracias a sus compuestos naturales, los especialistas sostienen que la verdadera clave está en utilizar una sartén en buen estado y controlar correctamente la temperatura antes de empezar a cocinar.