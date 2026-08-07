En los últimos meses se popularizó en redes sociales un curioso hábito: colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular. Según explican especialistas consultados en distintos portales de espiritualidad, esta costumbre combina tradiciones ancestrales con el objeto que más se usa en el día a día, con el objetivo de atraer abundancia y alejar las malas energías.

El teléfono suele ser el epicentro de las comunicaciones personales y laborales, por lo que la hoja funciona como un recordatorio permanente de aquello que se quiere alcanzar. Muchas personas incluso escriben junto al laurel un deseo, una fecha importante o una meta concreta antes de guardarlo en la funda.

QUÉ SIGNIFICA LA HOJA DE LAUREL SEGÚN LA TRADICIÓN

El significado del laurel se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde sus ramas se utilizaban para coronar a atletas, poetas y guerreros victoriosos. Con el paso del tiempo, la planta pasó a representar el éxito y el reconocimiento en distintas culturas, y ese simbolismo llegó hasta el Feng Shui, disciplina que la asocia con una energía de crecimiento vinculada a la apertura de caminos y la estabilidad financiera.

El laurel representa el éxito y la prosperidad, funcionando como un recordatorio constante de metas laborales y económicas

Más allá de las creencias populares, la hoja suele relacionarse con estos conceptos:

Victoria

Sabiduría

Protección espiritual

Prosperidad

Renovación

QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE ESTE RITUAL

No existe evidencia científica que confirme que una hoja de laurel pueda atraer la suerte, el dinero o el éxito. Sin embargo, algunos especialistas en psicología señalan que los rituales personales —más allá de su base científica— pueden contribuir a reforzar la motivación y ordenar los objetivos de quien los practica, funcionando como un ancla mental en la rutina diaria.

El laurel tiene una función energética y se asocia a calma, protección y buena energía.

Para quienes quieran sumarse a la tendencia, el procedimiento es sencillo: se elige una hoja de laurel seca y en buen estado, se limpia la funda del celular y se coloca la hoja entre el dispositivo y la carcasa. Se recomienda reemplazarla cuando se rompa o pierda color.