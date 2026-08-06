El universo de Mafalda está a punto de cobrar vida como nunca antes. A partir del 1° de octubre, el Centro Cultural Recoleta será el escenario del estreno mundial de Mafalda Inmersiva, una experiencia interactiva que permitirá recorrer el mundo creado por Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) a través de tecnología, arte y escenografías de gran escala.

A dos meses de su apertura, la producción anunció el inicio de la preventa de entradas, disponibles a través de Ticketek, para quienes quieran asegurar su lugar en una de las propuestas culturales más esperadas del año.

Foto: prensa Mafalda

Cómo será Mafalda Inmersiva

La experiencia ocupará 1.300 metros cuadrados distribuidos en 13 salas temáticas, donde las clásicas historietas se transformarán en un recorrido físico, inmersivo e interactivo de aproximadamente una hora.

Los visitantes podrán recorrer escenarios inspirados en la obra de Quino mediante:

Animaciones creadas a partir de los dibujos originales.

Video mapping de alta resolución.

Proyecciones inmersivas 360°.

Sonido envolvente.

Realidad virtual multiusuario.

Instalaciones interactivas.

Esculturas de los personajes en tamaño real.

Escenografías especialmente diseñadas.

Música original.

La propuesta está pensada tanto para quienes crecieron leyendo las aventuras de Mafalda como para las nuevas generaciones que descubrirán por primera vez a la icónica niña creada por Quino.

Las dos decisiones creativas que marcaron el proyecto

Durante el desarrollo de la muestra hubo dos preguntas centrales: ¿cómo debía hablar Mafalda? y ¿de qué color debía verse su universo?

La primera respuesta fue mantener intacta una de las señas de identidad de la historieta: los personajes seguirán comunicándose mediante las clásicas burbujas de texto creadas por Quino. De esa manera, cada visitante podrá seguir imaginando la voz de Mafalda, Felipe, Susanita, Manolito y el resto de los personajes.

Foto: prensa Mafalda

La segunda decisión surgió de manera inesperada. Mientras investigaba experiencias inmersivas en Europa, Damián Kirzner encontró en una feria de libros usados de Bordeaux una edición francesa de Mafalda publicada por Éditions Glénat cuyos colores habían sido aprobados por el propio Quino.

Esa paleta cromática terminó convirtiéndose en la referencia visual de toda la experiencia, trasladando el universo del historietista argentino al lenguaje inmersivo sin perder su esencia.

Un proyecto que demandó casi tres años de trabajo

Mafalda Inmersiva fue desarrollada durante casi tres años por un equipo multidisciplinario integrado por artistas, diseñadores, realizadores audiovisuales, animadores, escenógrafos y especialistas en experiencias inmersivas de Argentina, España e Inglaterra.

Además, la producción cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino, quienes acompañaron el proyecto desde sus primeras etapas.

Tras su estreno en Buenos Aires, la experiencia iniciará una gira internacional que la llevará por distintos países de Europa y Latinoamérica.

“Durante décadas recorrimos el mundo de Mafalda desde las páginas de una historieta o sus libros, hasta nos imaginamos sus movimientos. Hoy la tecnología y la creatividad nos permiten darle vida a ese universo, manteniendo la esencia de Quino”, expresó Damián Kirzner, director y productor general del proyecto.

Cuándo abre Mafalda Inmersiva y dónde será

La experiencia abrirá sus puertas el 1° de octubre en el Centro Cultural Recoleta, donde permanecerá durante su primera temporada antes de iniciar su recorrido internacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa a través de Ticketek.