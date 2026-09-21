Este lunes se llevó a cabo la gala a beneficio de la Fundación Garrahan y allí concurrieron varias personalidades del deporte, la política y de la farándula argentina, entre ellas Fátima Florez, que se animó a responderle todo a Ángel de Brito.

“Estamos acá apoyando una causa tan noble que es la de la Fundación Garrahan, que hace una labor tan increíble durante tantos años que vengo aquí acompañando”, explicó Fátima, mientras desde De Brito y sus panelistas le preguntaban por Marcelo Polino.

Fátima Florez y Ángel de Brito (Fotos: capturas América TV)

La actriz respondió que fue al evento con sus asistente, y que esperaba reencontrarse con Polino, muy mencionado en los últimos días a raíz de su pelea con Luis Ventura por la presidencia de APTRA, y entonces fue que Ángel de Brito no pudo contenerse.

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“Yo no puedo dejar de mirar esos pechos, Fátima. ¡Cada vez están más grandes! ¿Crecieron?”, lanzó De Brito, sin filtros. “Yo sabés que creo que sí crecieron porque los corpiños me van chicos”, le respondió la actriz.

El conductor fue más allá: “Te pregunté la otra vez cuando estabas conduciendo en eltrece, si te habías puesto más”, le dijo. “No, ¿cómo me voy a poner más? Ni loca, ni loca me pondría más porque ya...”, dijo la actriz poniéndose de perfil para que se note el tamaño.

Fátima Florez (Fotos: capturas América TV)

“¡Qué lomo que tenés, Fátima!”, exclamó el conductor, que le pidió a la actriz que muestre el vestido, aprovechando el regreso de Matilda Blanco de los EE.UU. “Es un muy lindo vestido, Fátima. Te queda muy bien. No lo puedo creer”, señaló la panelista, dejando a la actriz sin palabras.

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