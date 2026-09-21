Días atrás, Lali Espósito llegó a España para participar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentará Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la competencia oficial del prestigioso certamen.

La artista argentina viajó a uno de los festivales más importantes del cine para presentar la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Hernán Ronsino. La película cuenta con un elenco integrado también por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

Al llegar, Lali estuvo posando en la alfombra roja y asistió también al panel de presentación de la película. Por la noche, se realizó un importante evento donde estuvieron invitadas varias figuras del cine internacional y ella no quiso perderse la oportunidad de fotografiarse junto a una de las mejores: Naomi Watts.

Lali Espósito junto a Naomi Watts (Foto: Instagram @lali)

POR QUÉ LALI ESPÓSITO LUCIÓ UNA REMERA DE MALVINAS EN SAN SEBASTIÁN

Para su llegada a la ciudad vasca, Lali Espósito eligió una remera blanca con la frase “Las Malvinas son argentinas”, escrita en letras negras y con la tipografía de la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección Argentina después de su triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026.

La elección rápidamente generó repercusión y las imágenes de la artista comenzaron a circular en redes sociales. Lali, además, posó para los fotógrafos, firmó autógrafos y se sacó fotos con algunos de los fanáticos que la esperaban en el festival.

Lali Espósito (Foto: captura de video de Instagram @lalielsalvador)

La frase de la remera remite al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y cobró especial visibilidad durante el Mundial 2026. Luego de que Argentina eliminara a Inglaterra en las semifinales, integrantes de la Selección desplegaron una bandera con la misma consigna durante los festejos.

La elección de Lali también tiene un antecedente reciente: la cantante había compartido en sus redes sociales aquella imagen de los jugadores argentinos con la bandera después del partido. En San Sebastián, volvió a utilizar la misma frase, esta vez en una remera que llevó durante su llegada al festival.