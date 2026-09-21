Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el “sí” rodeados de familiares y amigos, pero el casamiento también quedó atravesado por algunas versiones que hablaban de una supuesta mala relación entre la modelo y parte de la familia de su flamante esposo. Frente a esos rumores, Bautista Ortega -el hijo del cantante- tuvo un gesto que no pasó inadvertido.

El joven, que mantiene un perfil muy bajo y suele mantenerse alejado de las polémicas mediáticas, compartió en sus redes sociales una fotografía de Emanuel Ortega y Julieta Prandi recién casados. Junto a la postal, escribió una breve pero contundente frase: “Que sean felices”.

El mensaje funcionó como una nueva muestra de apoyo hacia la pareja y, especialmente hacia Julieta, en medio de las versiones que circularon durante los últimos días.

Foto: Instagram (@batuortega)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE SUPO POR QUÉ LOS HERMANOS DE EMANUEL ORTEGA NO FUERON AL CASAMIENTO CON JULIETA PRANDI

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el “sí” este martes en una ceremonia civil realizada en San Isidro. La pareja celebró su casamiento rodeada por sus familiares y amigos más íntimos, aunque hubo algunas ausencias que llamaron la atención: los hermanos del músico no estuvieron presentes en la boda.

La situación generó preguntas entre los medios que cubrieron el casamiento, especialmente porque la ceremonia fue organizada con poco tiempo de anticipación. En diálogo con Intrusos, Palito Ortega y Evangelina Salazar se mostraron felices por el nuevo paso que dio su hijo junto a Julieta y explicaron qué ocurrió con los hermanos de Emanuel: “La verdad es que estamos muy felices y ellos también, que es lo más importante”, expresó Evangelina, visiblemente emocionada.

Por su parte, Palito destacó la importancia del momento familiar: “Gracias por estar presente acá acompañándonos en este día tan importante para nosotros de ver a nuestros hijos que van haciendo su vida, van formando su familia y gracias a Dios los podemos acompañar”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

El cronista del ciclo de América hizo referencia a que varias personas habían recibido la noticia del casamiento recién durante la noche del lunes, apenas unas horas antes de la ceremonia: “Sí, a nosotros nos avisaron, claro. Mis hijos tenían todos compromisos”, explicó Palito Ortega cuando le consultaron por la ausencia de sus hijos.

“Llamó la atención eso”, observó el periodista. Sin embargo, Evangelina Salazar se encargó de aclarar la situación y dejó en claro que no había que buscar un conflicto detrás de las ausencias: “Sí, pero creo que Julieta está por venir, que es la que puede”, respondió la actriz, haciendo referencia a Julieta Ortega, hermana de Emanuel.

De esta manera, según explicaron los propios padres del músico, la ausencia de algunos de sus hijos estuvo relacionada con compromisos previos y con el poco tiempo de anticipación con el que se conoció la noticia del casamiento.