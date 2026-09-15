Lo que comenzó como un coqueteo de Emanuel Ortega a través de Instagram con Julieta Prandi se convirtió en un amor afianzado, y este martes la pareja se casó por civil en San Isidro.

En una ceremonia súper íntima, de la que apenas participó la hermana de la modelo y los padres del cantante, Palito Ortega y Evangelina Salazar, Emanuel y Julieta dieron el sí.

Además, participaron India y Bautista, los hijos de Emanuel, quienes acompañaron a sus célebres abuelos paternos.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron tras seis años en pareja. (Foto: Movilpress)

Con Julieta Ortega en el registro civil, los ausentes fueron Martín, Luis, Sebastián y Rosario, los otros hijos de Palito y Evangelina.

Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar. (Foto: Movilpress)

Julieta Prandi y Emanuel Ortega hablaron tras dar el sí

“No le avisamos a nadie, hasta ayer. Un poco a propósito. Están los que tenían que estar. Quisimos hacer algo muy tranquilo”, explicó Ortega en vivo con Intrusos.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega hablaron después de pasar por el registro civil.

A su vez, Prandi coincidió: “Somos muy poquitos y queríamos hacerlo muy íntimo”.

Las fotos exclusivas de Ciudad

India, Evangelina, Palito y Bautista. (Foto: Movilpress)

Julieta y Daniela Prandi, su hermana. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)