Lo que comenzó como un coqueteo de Emanuel Ortega a través de Instagram con Julieta Prandi se convirtió en un amor afianzado, y este martes la pareja se casó por civil en San Isidro.
En una ceremonia súper íntima, de la que apenas participó la hermana de la modelo y los padres del cantante, Palito Ortega y Evangelina Salazar, Emanuel y Julieta dieron el sí.
Además, participaron India y Bautista, los hijos de Emanuel, quienes acompañaron a sus célebres abuelos paternos.
Con Julieta Ortega en el registro civil, los ausentes fueron Martín, Luis, Sebastián y Rosario, los otros hijos de Palito y Evangelina.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega hablaron tras dar el sí
“No le avisamos a nadie, hasta ayer. Un poco a propósito. Están los que tenían que estar. Quisimos hacer algo muy tranquilo”, explicó Ortega en vivo con Intrusos.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega hablaron después de pasar por el registro civil.
A su vez, Prandi coincidió: “Somos muy poquitos y queríamos hacerlo muy íntimo”.
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