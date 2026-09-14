Darío Barassi volvió a protagonizar uno de esos momentos desopilantes que suelen darse en Ahora Caigo, aunque esta vez el que terminó pagando las consecuencias fue su pantalón. En medio del programa, el conductor se tiró al piso y, cuando se dio cuenta de que había roto la prenda, no pudo evitar tomárselo con humor.

Todo ocurrió mientras Barassi bromeaba con uno de los participantes, que llevaba unas zapatillas de una conocida película. En medio de la charla, el conductor quiso hacer una demostración, se agachó y terminó haciendo un agujero en el pantalón sin siquiera darse cuenta.

Darío Barassi y su hija Emilia (Foto: capturas eltrece)

“¿Podés dejar de hacer esas cosas que rompés todos los pantalones, por favor?”, le dijo su productora Luli. “¡Y bueno!”, respondió Barassi entre risas, mientras le advertían que se trataba de una prenda nueva. Cuando le preguntaron qué tan grande era el agujero, el conductor no tuvo problema en mostrarlo ante las cámaras.

Leé más:

Darío Barassi reveló qué lleva en sus cuatro neceseres diarios y sorprendió a todos

DARÍO BARASSI LE PIDIÓ PERDÓN A SU HIJA EMILIA

En medio de las risas por el papelón, Barassi recordó que su hija Emilia estaba presente en el estudio y decidió hablarle directamente. “¡Emi, mi amor, ponete los anteojos! ¡Perdón, hija, porque papá es así! ¡Te amo, mi amor!”, le dijo, entre divertido y resignado por la situación que acababa de protagonizar.

Pero Emilia no se quedó solamente como espectadora del blooper de su papá. Barassi la llamó para que lo ayudara con uno de los participantes. “¿Tenés el peine? A ver, vení, hija, vení un segundo”, le pidió, y la nena se acercó para darle una mano.

Darío Barassi y su hija Emilia (Foto: Instagram @dariobarassi) Por: Instagram | dariobarassi

Finalmente, Emilia terminó peinando al participante mientras el público la aplaudía. “Un aplauso para Emilia, por favor”, pidió Barassi, que siguió haciendo chistes durante la escena. “No importa, mi amor, él tampoco sabe peinarse”, agregó entre risas. Una vez que terminó, el conductor le agradeció con cariño: “¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi vida!”.

Leé más:

Darío Barassi sorprendió con las fotos de su viaje romántico con Lucía Gómez Centurión

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.