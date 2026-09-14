Julieta Prandi y Emanuel Ortega están a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación. Después de seis años juntos, la pareja se casará este martes al mediodía en una ceremonia civil que tendrá lugar en San Isidro, según confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV).

La celebración tendrá un perfil muy alejado de los grandes casamientos de la farándula. De acuerdo con la información que dio el conductor, serán muy pocos los invitados y estarán presentes únicamente los familiares y amigos más íntimos de la pareja.

Por el lado de Julieta, la acompañarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. Emanuel, en tanto, estará junto a sus padres, sus hijos y algunos amigos, además de sus hermanos, varios de ellos reconocidos por sus carreras en el ambiente artístico.

ASÍ SERÁ LA ÍNTIMA CELEBRACIÓN DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

Después de pasar por el Registro Civil, los recién casados compartirán un almuerzo en un restaurante elegido especialmente para la ocasión. La idea de la pareja es mantener la celebración en un ámbito privado y disfrutar del momento junto a las personas que forman parte de su círculo más cercano.

Pero el festejo no terminará allí. Según reveló Ángel de Brito, después del almuerzo Julieta y Emanuel viajarán rumbo a Miami para disfrutar de su luna de miel y comenzar esta nueva etapa juntos. De esta manera, la pareja eligió una celebración sencilla y familiar, pero con un viaje especial como broche de oro.

La historia de amor comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando Emanuel le escribió a Julieta a través de Instagram después de ver una foto que ella había publicado de un viaje a Cuba. Como ninguno de los dos seguía al otro, el mensaje llegó a la bandeja de solicitudes de Prandi. Después de comprobar que efectivamente se trataba del cantante, comenzaron a hablar y la conexión fue inmediata.