Julieta Prandi encontró en Brasil el destino ideal para desconectarse y compartir días de descanso junto a su pareja, Emanuel Ortega. La escapada tuvo como escenario algunas de las playas más impactantes del estado de Alagoas, donde ambos se mostraron relajados y en sintonía con el entorno natural.

La pareja eligió destinos como Maragogi y Praia do Patacho, dos puntos reconocidos por sus aguas cristalinas, arenas claras y paisajes dominados por palmeras y vegetación tropical.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, de vacaciones en brasil: las mejores fotos en la playa | Créditos: Instagram @jprandi

Desde allí, Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron en redes sociales una serie de imágenes que reflejaron el clima de armonía que marcó cada jornada del viaje.

LAS FOTOS DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA EN BRASIL

En ese contexto, la pareja se dejó ver abrazada, sonriente y distendida, reflejando el buen momento que atraviesan. Las selfies y las tomas espontáneas reforzaron esa sensación de cercanía, con gestos simples que transmitieron autenticidad.