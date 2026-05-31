Coco Carreño, integrante de La Cocina Rebelde, volvió a conquistar a sus seguidores con una preparación tan simple como irresistible. Las papas rellenas con pollo, champiñones y queso gratinado se convirtieron en el plato de la semana para miles de usuarios que ya las replicaron en casa.

La publicación en su cuenta de Instagram acumuló miles de interacciones en pocas horas. Y no es para menos: la receta aprovecha ingredientes económicos y de fácil acceso para lograr un resultado que parece de restaurante, con la papa frita como base crocante y un relleno cremoso que no le falta nada.

Lo que distingue esta versión de otras papas rellenas es el detalle de freír también los centros ahuecados de papa para usarlos como guarnición. Un gesto simple pero inteligente que habla del estilo de Carreño: cocina sin desperdicios, sabrosa y al alcance de cualquiera.

LOS INGREDIENTES PARA HACER LAS PAPAS RELLENAS DE COCO CARREÑO

Para preparar esta receta necesitás 3 papas medianas, aceite para freír, 1 pechuga de pollo cortada en cubos, orégano, cúrcuma, pimentón y ajo rallado. Para el relleno: 200 gr de hongos (champiñones o portobellos), 100 gr de salsa de tomate, 1 lata de choclo desgranado, 50 gr de crema de leche y manteca a gusto. Para gratinar, 200 gr de mozzarella.

Papas rellenas con pollo y hongos gratinadas de Coco Carreño. Crédito: Instagram

El paso a paso arranca dorando el pollo en cubos con las especias. Una vez cocido, se incorporan los hongos cortados en cuartos, el choclo, la salsa de tomate y la crema, integrando todo hasta obtener un relleno untuoso. Las papas, peladas y cortadas al medio, se ahuecan y se fríen hasta dorar. Luego se rellenan, se cubren con mozzarella y van al horno a gratinar.

EL TRUCO FINAL QUE HACE LA DIFERENCIA EN ESTA RECETA DE PAPAS RELLENAS

El secreto mejor guardado de esta preparación está en el final: los trozos de papa que se retiran al ahuecar no se tiran, se fríen y se sirven como guarnición crocante. Un recurso que maximiza los ingredientes y suma textura al plato.

La receta fácil de hacer, rica y que les encanta a todos. Por: Instagram @coco.carreno

Coco Carreño lleva años construyendo una comunidad fiel justamente por este tipo de recetas: accesibles, bien explicadas y con resultados que impresionan. Las papas rellenas no son la excepción.

Con un relleno que combina proteína, verdura y lácteos, el plato es completo, nutritivo y, sobre todo, ideal para el almuerzo familiar de cualquier día de la semana.