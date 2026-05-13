Sándwich de chipa con jamón y queso, una receta práctica de Coco Carreño que sorprende

Lleva una masa con fécula de mandioca y varios quesos rallados.

Sándwiches de chipa, la receta infalible de Coco Carreño.

El sándwich de chipá es una versión distinta del clásico pan de queso del litoral argentino y paraguayo. En esta receta de Coco Carreño, la masa queda más aireada y con algo de miga gracias al agregado de polvo de hornear, lo que permite abrirla al medio y usarla como pan para sandwiches calientes o fríos.

La preparación combina fécula de mandioca, manteca y una mezcla de quesos rallados que aportan sabor y elasticidad. La clave está en no trabajar demasiado la masa para que conserve una textura liviana y en cocinarla a horno fuerte para que crezca bien y quede dorada por fuera.

Una vez listos, los chipás se pueden rellenar con jamón cocido natural, queso tybo, tomate y palta, aunque también funcionan muy bien con otros ingredientes. Otra opción es volver a tostarlos unos minutos en sartén u horno después de armarlos para que el queso se funda todavía más.

Comensales
4

Ingredientes

  • 250 g fécula de mandioca
  • 100 g manteca blanda
  • 100 g queso mozzarella rallada
  • 125 g queso sardo o sbrinz rallado
  • 100 g queso tybo rallado
  • 2 huevos
  • Una cucharadita colmada de sal fina
  • Una cucharadita de polvo de hornear
  • Pimienta recién molida
  • Un chorrito de leche (solo si hace falta)
La receta de Coco Carreño del sándwich de chipá. Cucinare.TV

Procedimiento

  1. Vas a comenzar armando una corona con harina de mandioca, polvo de hornear y sal fina.
  2. Sumá 2 huevos, manteca blanda en cubos y un mix de diferentes quesos rallados, uniendo todo hasta formar una masa que no quede tan lisa.
  3. Si sentís que necesita más líquido, agregá un chorrito de leche, pero no siempre hace falta.
  4. Terminá de mezclar, unir y amasar, hasta formar un bollo que vas a estirar con un palote hasta 1 dedo de espesor.
  5. Cortá cuadrados de 10 x 10 cm, colocalos sobre una placa enmantecada y enharinada y llevá a horno fuerte precalentado a 190 grados por 15-20 minutos.
  6. Retirá, dejá enfriar, cortá a la mitad y rellená con lo que más te guste. Coco Carreño eligió jamón cocido natural, queso tybo, tomate fresco y palta.
  7. Tapás y listo.

