Sándwich de chipa con jamón y queso, una receta práctica de Coco Carreño que sorprende

El sándwich de chipá es una versión distinta del clásico pan de queso del litoral argentino y paraguayo. En esta receta de Coco Carreño, la masa queda más aireada y con algo de miga gracias al agregado de polvo de hornear, lo que permite abrirla al medio y usarla como pan para sandwiches calientes o fríos.
La preparación combina fécula de mandioca, manteca y una mezcla de quesos rallados que aportan sabor y elasticidad. La clave está en no trabajar demasiado la masa para que conserve una textura liviana y en cocinarla a horno fuerte para que crezca bien y quede dorada por fuera.
Una vez listos, los chipás se pueden rellenar con jamón cocido natural, queso tybo, tomate y palta, aunque también funcionan muy bien con otros ingredientes. Otra opción es volver a tostarlos unos minutos en sartén u horno después de armarlos para que el queso se funda todavía más.
Ingredientes
- 250 g fécula de mandioca
- 100 g manteca blanda
- 100 g queso mozzarella rallada
- 125 g queso sardo o sbrinz rallado
- 100 g queso tybo rallado
- 2 huevos
- Una cucharadita colmada de sal fina
- Una cucharadita de polvo de hornear
- Pimienta recién molida
- Un chorrito de leche (solo si hace falta)
Procedimiento
- Vas a comenzar armando una corona con harina de mandioca, polvo de hornear y sal fina.
- Sumá 2 huevos, manteca blanda en cubos y un mix de diferentes quesos rallados, uniendo todo hasta formar una masa que no quede tan lisa.
- Si sentís que necesita más líquido, agregá un chorrito de leche, pero no siempre hace falta.
- Terminá de mezclar, unir y amasar, hasta formar un bollo que vas a estirar con un palote hasta 1 dedo de espesor.
- Cortá cuadrados de 10 x 10 cm, colocalos sobre una placa enmantecada y enharinada y llevá a horno fuerte precalentado a 190 grados por 15-20 minutos.
- Retirá, dejá enfriar, cortá a la mitad y rellená con lo que más te guste. Coco Carreño eligió jamón cocido natural, queso tybo, tomate fresco y palta.
- Tapás y listo.
